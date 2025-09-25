https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrildi-1099677453.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından 'TRK' uçağıyla Washington’dan ayrıldı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı.Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis’te gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık görüşmenin ardından Blair House anı defterini imzaladı.Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Joint Base Andrews Havalimanı’ndan 'TRK' uçağıyla Türkiye’ye hareket etti.
