Türkiye
Trump: Erdoğan birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrildi-1099677453.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından 'TRK' uçağıyla Washington’dan ayrıldı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T23:28+0300
2025-09-25T23:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058012949_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02d40bd8dda046274b4aff943e31adfb.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/beyaz-sarayda-kritik-gorusme-erdogantrump-bir-araya-geldi-1099666288.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

23:28 25.09.2025
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından 'TRK' uçağıyla Washington’dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı.
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis’te gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık görüşmenin ardından Blair House anı defterini imzaladı.
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Joint Base Andrews Havalimanı’ndan 'TRK' uçağıyla Türkiye’ye hareket etti.
Erdoğan ve Trump Oval Ofis'te - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
