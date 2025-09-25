https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrildi-1099677453.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından 'TRK' uçağıyla Washington’dan ayrıldı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T23:28+0300

2025-09-25T23:28+0300

2025-09-25T23:28+0300

türki̇ye

abd

türkiye

new york

donald trump

bm

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058012949_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02d40bd8dda046274b4aff943e31adfb.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı.Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis’te gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık görüşmenin ardından Blair House anı defterini imzaladı.Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Joint Base Andrews Havalimanı’ndan 'TRK' uçağıyla Türkiye’ye hareket etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/beyaz-sarayda-kritik-gorusme-erdogantrump-bir-araya-geldi-1099666288.html

türki̇ye

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, türkiye, new york, donald trump, bm, birleşmiş milletler (bm)