Türkiye
CANLI | Putin: Rusya, dünyanın ilk kapalı döngülü nükleer enerji sistemini devreye alacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bedas-duyurdu-istanbulda-10-saatlik-elektrik-kesintisi-yasanacak-1099667958.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası’ndaki 23 ilçede planlı kesinti uygulanacağını duyurdu. Şişli... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T17:41+0300
2025-09-25T17:41+0300
türki̇ye
bedaş
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik hattı
elektrik zammı
elektrik faturası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075738031_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9f7597b794008c037429271eb16dde28.jpg
İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve diğer birçok ilçede 10 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.Kesintilerin ayrıntılı programı BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/elektrik-kesintileri-artik-farkli-bir-sekilde-bildirilecek-e-devlette-yeni-uygulama-1099009466.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075738031_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6490fd30273418487bbaa3381413606a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bedaş, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli, türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş)
bedaş, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli, türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş)

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

17:41 25.09.2025
© AAelektrik kesintisi
elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA
Abone ol
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası’ndaki 23 ilçede planlı kesinti uygulanacağını duyurdu. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane dahil birçok ilçede kesintilerin 10 saate kadar süreceği bildirildi.
İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve diğer birçok ilçede 10 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Kesintilerin ayrıntılı programı BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
e-Devlet uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
TÜRKİYE
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
2 Eylül, 10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала