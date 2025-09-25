https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bedas-duyurdu-istanbulda-10-saatlik-elektrik-kesintisi-yasanacak-1099667958.html

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki 23 ilçede planlı kesinti uygulanacağını duyurdu.

İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve diğer birçok ilçede 10 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.Kesintilerin ayrıntılı programı BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

