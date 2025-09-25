https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bedas-duyurdu-istanbulda-10-saatlik-elektrik-kesintisi-yasanacak-1099667958.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve diğer birçok ilçede 10 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.Kesintilerin ayrıntılı programı BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası’ndaki 23 ilçede planlı kesinti uygulanacağını duyurdu. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane dahil birçok ilçede kesintilerin 10 saate kadar süreceği bildirildi.
İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve diğer birçok ilçede 10 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Kesintilerin ayrıntılı programı BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.