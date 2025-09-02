https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/elektrik-kesintileri-artik-farkli-bir-sekilde-bildirilecek-e-devlette-yeni-uygulama-1099009466.html
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet veriyor. Kullanıcılar... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T10:42+0300
2025-09-02T10:42+0300
2025-09-02T10:42+0300
türki̇ye
elektrik
e-devlet
e-devlet kapısı
kesinti
elektrik kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098271304_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_95dc630889ad07f2de6b5d590d26db90.jpg
TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale geldi. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kesintileri ve arızaları daha kolay bildirebilecek.Uygulamanın gelişim süreciİlk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla hizmete giren uygulama, sadece sokak aydınlatma arızalarının ihbarı için kullanılabiliyordu.2023 yılında yapılan iyileştirmelerle uygulamanın kapsamı genişletildi ve elektrik kesintileri ile genel arıza bildirimleri de sistem içine dahil edildi.700 binden fazla kullanıcı, 2 milyon ihbarTEDAŞ’ın açıklamasına göre, bugüne kadar uygulama 700 binden fazla kişi tarafından indirildi. Kullanıcıların yaptığı yaklaşık 2 milyon ihbarın çözüme kavuşturulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/icerigi-belirsiz-gizemli-kutu-satislarina-erisim-engeli-1099008363.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098271304_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_526b3c0602675be79dbca600e1c4f3ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elektrik, e-devlet, e-devlet kapısı, kesinti, elektrik kesintisi
elektrik, e-devlet, e-devlet kapısı, kesinti, elektrik kesintisi
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet veriyor. Kullanıcılar, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bildirebilecek.
TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale geldi. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kesintileri ve arızaları daha kolay bildirebilecek.
Uygulamanın gelişim süreci
İlk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla hizmete giren uygulama, sadece sokak aydınlatma arızalarının ihbarı için kullanılabiliyordu.
2023 yılında yapılan iyileştirmelerle uygulamanın kapsamı genişletildi ve elektrik kesintileri ile genel arıza bildirimleri de sistem içine dahil edildi.
700 binden fazla kullanıcı, 2 milyon ihbar
TEDAŞ’ın açıklamasına göre, bugüne kadar uygulama 700 binden fazla kişi tarafından indirildi. Kullanıcıların yaptığı yaklaşık 2 milyon ihbarın çözüme kavuşturulduğu belirtildi.