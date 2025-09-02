Türkiye
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet veriyor. Kullanıcılar... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama

02.09.2025
© AAe-Devlet uygulaması
e-Devlet uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet veriyor. Kullanıcılar, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bildirebilecek.
TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale geldi. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kesintileri ve arızaları daha kolay bildirebilecek.

Uygulamanın gelişim süreci

İlk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla hizmete giren uygulama, sadece sokak aydınlatma arızalarının ihbarı için kullanılabiliyordu.
2023 yılında yapılan iyileştirmelerle uygulamanın kapsamı genişletildi ve elektrik kesintileri ile genel arıza bildirimleri de sistem içine dahil edildi.

700 binden fazla kullanıcı, 2 milyon ihbar

TEDAŞ’ın açıklamasına göre, bugüne kadar uygulama 700 binden fazla kişi tarafından indirildi. Kullanıcıların yaptığı yaklaşık 2 milyon ihbarın çözüme kavuşturulduğu belirtildi.
