https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/elektrik-kesintileri-artik-farkli-bir-sekilde-bildirilecek-e-devlette-yeni-uygulama-1099009466.html

Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama

Elektrik kesintileri artık farklı bir şekilde bildirilecek: E-Devlet'te yeni uygulama

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet veriyor. Kullanıcılar... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T10:42+0300

2025-09-02T10:42+0300

2025-09-02T10:42+0300

türki̇ye

elektrik

e-devlet

e-devlet kapısı

kesinti

elektrik kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098271304_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_95dc630889ad07f2de6b5d590d26db90.jpg

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale geldi. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kesintileri ve arızaları daha kolay bildirebilecek.Uygulamanın gelişim süreciİlk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla hizmete giren uygulama, sadece sokak aydınlatma arızalarının ihbarı için kullanılabiliyordu.2023 yılında yapılan iyileştirmelerle uygulamanın kapsamı genişletildi ve elektrik kesintileri ile genel arıza bildirimleri de sistem içine dahil edildi.700 binden fazla kullanıcı, 2 milyon ihbarTEDAŞ’ın açıklamasına göre, bugüne kadar uygulama 700 binden fazla kişi tarafından indirildi. Kullanıcıların yaptığı yaklaşık 2 milyon ihbarın çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/icerigi-belirsiz-gizemli-kutu-satislarina-erisim-engeli-1099008363.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrik, e-devlet, e-devlet kapısı, kesinti, elektrik kesintisi