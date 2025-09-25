https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bakan-yumakli-netanyahunun-israil-tohumu-iddiasina-yanit-verdi-1099673400.html
Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun İsrail tohumu iddiasına yanıt verdi
Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun İsrail tohumu iddiasına yanıt verdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun domatesin İsrail'de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt verdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile’de esnaf ziyaretinde bulundu.Bölgede fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliklerine katılan Bakan Yumaklı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Bakan Yumaklı, “Çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine yedirebilmiş birisinin söyledikleri bizim için zerre kadar kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil” dedi.Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretimde tüm başlıklarda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Tohum firmalarımız artık dünyada otorite haline geldi, Türkiye’de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile’de esnaf ziyaretinde bulundu.
Bölgede fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliklerine katılan Bakan Yumaklı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Bakan Yumaklı, “Çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine yedirebilmiş birisinin söyledikleri bizim için zerre kadar kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil” dedi.
Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretimde tüm başlıklarda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Tohum firmalarımız artık dünyada otorite haline geldi, Türkiye’de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.