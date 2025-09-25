Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bakan-yumakli-netanyahunun-israil-tohumu-iddiasina-yanit-verdi-1099673400.html
Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun İsrail tohumu iddiasına yanıt verdi
Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun İsrail tohumu iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Bakan... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T21:47+0300
2025-09-25T21:47+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
tohum
yerli tohum
ata tohumu
küresel tohum bankası
i̇srail
domates
domates ihracat izni
domates fabrikası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086975382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a8ebfca1ed52fecf2207ae4104ba0c1.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile’de esnaf ziyaretinde bulundu.Bölgede fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliklerine katılan Bakan Yumaklı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Bakan Yumaklı, “Çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine yedirebilmiş birisinin söyledikleri bizim için zerre kadar kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil” dedi.Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretimde tüm başlıklarda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Tohum firmalarımız artık dünyada otorite haline geldi, Türkiye’de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/netanyahu-elinizde-tuttugunuz-telefonlar-yediginiz-domates-israilin-bir-parcasi-1099384404.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086975382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b67bd75365eefd432ae31084f9086aa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim yumaklı, tohum, yerli tohum, ata tohumu, küresel tohum bankası, i̇srail, domates, domates ihracat izni, domates fabrikası
i̇brahim yumaklı, tohum, yerli tohum, ata tohumu, küresel tohum bankası, i̇srail, domates, domates ihracat izni, domates fabrikası

Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun İsrail tohumu iddiasına yanıt verdi

21:47 25.09.2025
© AA / Lokman İlhanTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Bakan Yumaklı, Netanyahu'nun iddialarını yalanlayarak, tohumların Türkiye'de yetiştirildiğini tüm dünyaya ihraç edildiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile’de esnaf ziyaretinde bulundu.
Bölgede fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliklerine katılan Bakan Yumaklı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun domatesin İsrail’de yetiştirildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Bakan Yumaklı, “Çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine yedirebilmiş birisinin söyledikleri bizim için zerre kadar kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil” dedi.
Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretimde tüm başlıklarda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Tohum firmalarımız artık dünyada otorite haline geldi, Türkiye’de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
DÜNYA
Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası
15 Eylül, 21:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала