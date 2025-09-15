Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/netanyahu-elinizde-tuttugunuz-telefonlar-yediginiz-domates-israilin-bir-parcasi-1099384404.html
Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası
Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T21:06+0300
2025-09-15T21:06+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
telefon
telefon görüşmesi
akıllı telefon
telefon hattı
telefon numarası
telefon dinleme
akıllı telefon uygulaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099384109_0:3:567:322_1920x0_80_0_0_a4348c541b935adf7e2d7d76c2ae4601.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi.Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini söyleyen Netanyahu konuşmasının bir bölümünde, "Cep telefonunuz var mı? Elinizdeki telefonlar ve kullandığınız ilaçlar... Domates yiyor musunuz? Nerede üretildiklerini biliyor musunuz? Tam burada'' açıklamasında bulundu.Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio, barışın tek yolunun Hamas’ın tamamen yok edilmesi ve yaklaşık 48 rehinenin serbest bırakılması olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/netanyahu-filistin-topraklarindaki-isgali-genisletecek-e1-projesinin-ilerletilmesini-onayladi-1099313554.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099384109_32:0:536:378_1920x0_80_0_0_c09affb0046f6860bafd1e544255bbc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon uygulaması, domates
ortadoğu, i̇srail, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon uygulaması, domates

Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası

21:06 15.09.2025
© AP PhotoNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AP Photo
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini belirterek, cep telefonları dahil çoğu ürünün kendi ülkesinde üretildiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi.
Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini söyleyen Netanyahu konuşmasının bir bölümünde, "Cep telefonunuz var mı? Elinizdeki telefonlar ve kullandığınız ilaçlar... Domates yiyor musunuz? Nerede üretildiklerini biliyor musunuz? Tam burada'' açıklamasında bulundu.
Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio, barışın tek yolunun Hamas’ın tamamen yok edilmesi ve yaklaşık 48 rehinenin serbest bırakılması olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu, Filistin topraklarındaki işgali genişletecek 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onayladı
12 Eylül, 10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала