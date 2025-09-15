https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/netanyahu-elinizde-tuttugunuz-telefonlar-yediginiz-domates-israilin-bir-parcasi-1099384404.html

Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası

Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T21:06+0300

2025-09-15T21:06+0300

2025-09-15T21:06+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

telefon

telefon görüşmesi

akıllı telefon

telefon hattı

telefon numarası

telefon dinleme

akıllı telefon uygulaması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099384109_0:3:567:322_1920x0_80_0_0_a4348c541b935adf7e2d7d76c2ae4601.jpg

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi.Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini söyleyen Netanyahu konuşmasının bir bölümünde, "Cep telefonunuz var mı? Elinizdeki telefonlar ve kullandığınız ilaçlar... Domates yiyor musunuz? Nerede üretildiklerini biliyor musunuz? Tam burada'' açıklamasında bulundu.Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio, barışın tek yolunun Hamas’ın tamamen yok edilmesi ve yaklaşık 48 rehinenin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/netanyahu-filistin-topraklarindaki-isgali-genisletecek-e1-projesinin-ilerletilmesini-onayladi-1099313554.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon uygulaması, domates