Netanyahu: Elinizde tuttuğunuz telefonlar, yediğiniz domates İsrail'in bir parçası
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi.Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini söyleyen Netanyahu konuşmasının bir bölümünde, "Cep telefonunuz var mı? Elinizdeki telefonlar ve kullandığınız ilaçlar... Domates yiyor musunuz? Nerede üretildiklerini biliyor musunuz? Tam burada'' açıklamasında bulundu.Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio, barışın tek yolunun Hamas’ın tamamen yok edilmesi ve yaklaşık 48 rehinenin serbest bırakılması olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi.
Katar’ın bazı ülkelerle birlikte İsrail’e yönelik abluka girişimlerine öncülük ettiğini söyleyen Netanyahu konuşmasının bir bölümünde, "Cep telefonunuz var mı? Elinizdeki telefonlar ve kullandığınız ilaçlar... Domates yiyor musunuz? Nerede üretildiklerini biliyor musunuz? Tam burada'' açıklamasında bulundu.
Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio, barışın tek yolunun Hamas’ın tamamen yok edilmesi ve yaklaşık 48 rehinenin serbest bırakılması olduğunu söyledi.