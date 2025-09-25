https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bakan-mehmet-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-1099653794.html
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
25.09.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi. Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
12:31 25.09.2025 (güncellendi: 12:35 25.09.2025)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.
Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.