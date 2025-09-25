Türkiye
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi. Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.
Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
