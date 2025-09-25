https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-oldu-ceyrek-altin-ve-gram-altin-ne-kadar-oldu-1099648369.html
Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Güvenli liman altında son durum ne oldu? Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T07:31+0300
2025-09-25T07:31+0300
2025-09-25T07:31+0300
ekonomi̇
yarım altın
altın fiyatları
gram altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg
Türkiye'de yatırımcıların gözü altında. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın ne kadar oldu? Sabah itibariyla gram altın 4 bin 982.05 olurken, çeyrek altın fiyatı 8 bin 400 TL. Bugün (perşembe)sabah itibarıyla altın fiyatları şöyle: Güncel altın satış fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/altinda-yukselis-devam-edecek-mi-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1099623026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_166:0:915:562_1920x0_80_0_0_4ef0483326481c749ecbeb9be376740f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yarım altın, altın fiyatları, gram altın, ons altın
yarım altın, altın fiyatları, gram altın, ons altın
Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Güvenli liman altında son durum ne oldu? Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Türkiye'de yatırımcıların gözü altında. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın ne kadar oldu? Sabah itibariyla gram altın 4 bin 982.05 olurken, çeyrek altın fiyatı 8 bin 400 TL.
Bugün (perşembe)sabah itibarıyla altın fiyatları şöyle:
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 4.982,05 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.400,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 33.587,13 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.734,64 dolar