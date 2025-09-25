https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-oldu-ceyrek-altin-ve-gram-altin-ne-kadar-oldu-1099648369.html

Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Güvenli liman altında son durum ne oldu? Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 25.09.2025

2025-09-25T07:31+0300

Türkiye'de yatırımcıların gözü altında. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın ne kadar oldu? Sabah itibariyla gram altın 4 bin 982.05 olurken, çeyrek altın fiyatı 8 bin 400 TL. Bugün (perşembe)sabah itibarıyla altın fiyatları şöyle: Güncel altın satış fiyatları

