Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Güvenli liman altında son durum ne oldu? Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T07:31+0300
2025-09-25T07:31+0300
Türkiye'de yatırımcıların gözü altında. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın ne kadar oldu? Sabah itibariyla gram altın 4 bin 982.05 olurken, çeyrek altın fiyatı 8 bin 400 TL. Bugün (perşembe)sabah itibarıyla altın fiyatları şöyle:
07:31 25.09.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA
Güvenli liman altında son durum ne oldu? Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Türkiye'de yatırımcıların gözü altında. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın ne kadar oldu? Sabah itibariyla gram altın 4 bin 982.05 olurken, çeyrek altın fiyatı 8 bin 400 TL.
Bugün (perşembe)sabah itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 4.982,05 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.400,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 33.587,13 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.734,64 dolar
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
EKONOMİ
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 07:19
