Bakan Işıkhan: Hükümet olarak, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze daima sadık kaldık

Bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır. Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır.

Tarihimizde hiçbir dönemde, geri ödeme sistemimiz; bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı, sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır.

Tarihimizde hiçbir dönemde, bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir.

Tarihimizde hiçbir dönemde; bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın sağlık giderleri, tarihimizde görülmemiş ölçüde karşılanıyor.