Bakan Işıkhan: Hükümet olarak, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze daima sadık kaldık

25.09.2025
Bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyeret ederek burada bir konuşma gerçekleştirdi.Işıkhan'ın gündeminde CHP ve bazı medya organlarınca yapılan haberler vardı. Bir kaç gün önce "Sosyal güvenlik sistemimiz üzerine yaptığım açıklamalar, bir kesim muhalif medya organı tarafından çarpıtılarak, kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır' diyen Bakan Işıkhan, daha önce kullandığı cümleleri tekraren ifade etmek istediğini belirterek şunları aktardı:Dünya ülkelerinin sosyal hakları azaltmayı düşünürken her güne; vatandaşların refah düzeyini yükseltmek amacıyla yeni bir uygulamayla başladıklarını söyleyen Vedat Işıkhan, "Şundan Emin olabilirsiniz ki; Bundan sonrasında da daha yüksek gelirler, daha güçlü sağlık hizmetleri, daha kapsamlı sosyal güvenlik güvenceleriyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.Işıkhan 2002 yılında, iflasın eşiğinde bir sosyal güvenlik sistemi devraldıklarını, bugün o sistemi sağlıklı, güvenli dahada önemlisi sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara güvenle bırakılabilecek bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.'En büyük tehdit bizatihi muhalefetin, özellikle de CHP’nin ta kendisidir'Muhalefetin sosyal güvenlik sistemi üzerinde en büyük tehdit olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan şunları söyledi:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı muhalefete şu uyarıda bulundu:"Jean-Paul Sartre der ki, "Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır.” Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar" diyen Işıkhan, Türkiye ekonomisine dair şunları ifade etti:Bakan CHP'ye "Siz gölge etmeyin; bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin, yeter!" diyerek CHP'li belediyelere yönelik şu ifadeleri kullandı:"Sadece, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir akademisyen, bir hoca, bir vatandaş, bu milleti seven, bu ülkenin istikbalini önceleyen, gençlerimizin geleceğini düşünen biri olarak konuşuyorum" diyen Bakan, muhalefetin popülist vaatlerine sessiz kalınmaması çağrısı yaptı:
19:33 25.09.2025 (güncellendi: 19:48 25.09.2025)
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin CHP olduğunu söyleyerek "Hükümet olarak, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze daima sadık kaldık" dedi.
Bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyeret ederek burada bir konuşma gerçekleştirdi.
Işıkhan'ın gündeminde CHP ve bazı medya organlarınca yapılan haberler vardı. Bir kaç gün önce "Sosyal güvenlik sistemimiz üzerine yaptığım açıklamalar, bir kesim muhalif medya organı tarafından çarpıtılarak, kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır' diyen Bakan Işıkhan, daha önce kullandığı cümleleri tekraren ifade etmek istediğini belirterek şunları aktardı:
Bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır. Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır.
Tarihimizde hiçbir dönemde, geri ödeme sistemimiz; bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı, sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır.
Tarihimizde hiçbir dönemde, bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir.
Tarihimizde hiçbir dönemde; bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın sağlık giderleri, tarihimizde görülmemiş ölçüde karşılanıyor.
Dünya ülkelerinin sosyal hakları azaltmayı düşünürken her güne; vatandaşların refah düzeyini yükseltmek amacıyla yeni bir uygulamayla başladıklarını söyleyen Vedat Işıkhan, "Şundan Emin olabilirsiniz ki; Bundan sonrasında da daha yüksek gelirler, daha güçlü sağlık hizmetleri, daha kapsamlı sosyal güvenlik güvenceleriyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
Işıkhan 2002 yılında, iflasın eşiğinde bir sosyal güvenlik sistemi devraldıklarını, bugün o sistemi sağlıklı, güvenli dahada önemlisi sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara güvenle bırakılabilecek bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.
'En büyük tehdit bizatihi muhalefetin, özellikle de CHP’nin ta kendisidir'
Muhalefetin sosyal güvenlik sistemi üzerinde en büyük tehdit olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan şunları söyledi:
Diğer yandan şunu da söylemek zorundayım; Sosyal güvenlik sistemimiz üzerindeki en büyük tehdit; bizatihi muhalefetin, özellikle de CHP’nin ta kendisidir. Aziz milletimizden o kadar kopuklar ki, şükür, çok şükür dememizden rahatsız oldular.
Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar, tarih boyunca sosyal güvenlik sistemimize hiç kimse bunlar kadar zarar vermemiştir.
Seçim meydanlarında; üç beş oy uğruna popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında; emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı muhalefete şu uyarıda bulundu:
Muhalefete çağrım net ve açıktır: Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin.
Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın.
"Jean-Paul Sartre der ki, "Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır.” Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar" diyen Işıkhan, Türkiye ekonomisine dair şunları ifade etti:
"Biz hükümet olarak çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze hep sadık kaldık. Bütün veriler; Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Biz de bu durumda; istikrarı bozmadan, para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizmin tuzağına düşmeden süreci çok büyük bir titizlikle ve başarıyla yönetiyoruz"
Bakan CHP'ye "Siz gölge etmeyin; bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin, yeter!" diyerek CHP'li belediyelere yönelik şu ifadeleri kullandı:
16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken SGK olarak; en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Bugün belediyeler arasında; SGK’ya en fazla borcu olanlar; CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce borçlarınızı ödeyin.
Ama sizin ne vatandaşımıza, ne emeklimize, ne de sosyal güvenlik sistemine zerre kadar değer vermediğinizi biliyoruz. Bunu önemsemiş olsaydınız zaten bu kadar da SGK prim borcu biriktirmezdiniz. CHP için; sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilir hale getirilerek, milletimize hizmet edecek önemli bir müessese değil; üzerinde siyaset ve propaganda yapılacak bir araçtır. Bunu, ne yazık ki her kurum için yapıyorlar.
"Sadece, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir akademisyen, bir hoca, bir vatandaş, bu milleti seven, bu ülkenin istikbalini önceleyen, gençlerimizin geleceğini düşünen biri olarak konuşuyorum" diyen Bakan, muhalefetin popülist vaatlerine sessiz kalınmaması çağrısı yaptı:
Kıymetli emeklilerimiz, değerli gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız; muhalefetin sosyal güvenlik sistemini; siyaset malzemesi haline getirmesine ve popülist vaatlerine sessiz kalmayın. Onlara kalsa, iki yılda bu sistemi çökertirler. Biz, buna asla müsaade etmeyeceğiz, siz de etmeyin. Biz, dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin sosyal güvenlik haklarını korumaya, güçlendirmeye ve daha ileri taşımaya devam edeceğiz.