Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını memnun ederken bu sabah itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin 14 lira oldu,. Çeyrek altın ise sabahı 8 bin 466... 24.09.2025
Güvenli liman altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında sabah saatlerinde son durum ne?Çeyrek altın 8 bin 500 sınırında
SON HABERLER
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?

07:19 24.09.2025
altın
Abone ol
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını memnun ederken bu sabah itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin 14 lira oldu,. Çeyrek altın ise sabahı 8 bin 466 liradan açtı.
Güvenli liman altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında sabah saatlerinde son durum ne?

Çeyrek altın 8 bin 500 sınırında

Gram altın satış fiyatı: 5.014,19 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.466,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 16.941,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 33.763,98 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.766,78 dolar
