Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını memnun ederken bu sabah itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin 14 lira oldu,. Çeyrek altın ise sabahı 8 bin 466...
Güvenli liman altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında sabah saatlerinde son durum ne?Çeyrek altın 8 bin 500 sınırında
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını memnun ederken bu sabah itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin 14 lira oldu,. Çeyrek altın ise sabahı 8 bin 466 liradan açtı.
Güvenli liman altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında sabah saatlerinde son durum ne?
Çeyrek altın 8 bin 500 sınırında
Gram altın satış fiyatı: 5.014,19 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.466,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 16.941,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 33.763,98 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.766,78 dolar