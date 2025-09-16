https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kahve-fiyatlari-rekorun-esiginde-brezilyadaki-kuraklik-dunya-kahve-fiyatlarini-etkiliyor-1099413067.html

Kahve fiyatları rekorun eşiğinde: Brezilya’daki kuraklık dünya kahve fiyatlarını etkiliyor

Kahve fiyatları rekorun eşiğinde: Brezilya’daki kuraklık dünya kahve fiyatlarını etkiliyor

Kahve fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Brezilya’daki kuraklık, ABD’nin koyduğu yeni tarifeler ve azalan stoklar yüzünden kahve, tarihinin en yüksek... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Dünyanın en çok tüketilen kahve türü olan Arabica fiyatı, salı günü 1 pound başına 4.21 dolara kadar çıktı. Bu rakam, 2022’de kırılan tüm zamanların rekoru olan 4.29 dolara neredeyse eşit. Son iki ayda kahve fiyatları yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Bunun arkasında Brezilya’daki kuraklık, ABD’nin Güney Amerika’dan gelen kahveye koyduğu gümrük vergileri ve azalan stoklar var.Uzmanlar uyarıyorHedgepoint Global Markets analisti Laleska Moda, “Brezilya’dan yapılan sevkiyatlarda genel bir düşüş var. ABD’ye giden ihracatta ise tarifeler yüzünden çok daha sert bir düşüş yaşandı” dedi. Arabica stoklarının son bir yılın en düşük seviyesine indiği belirtiliyor.La Nina tehdidi ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) göre, La Nina doğa olayının yaşanma ihtimali Ekim–Aralık arasında yüzde 71. Bu doğa olayı, Brezilya’da 2026–2027 hasadını olumsuz etkileyebilir. Brezilya’nın başlıca kahve bölgelerinde toprak neminin düşük kalması ve yağışların yetersizliği, bitkilerin çiçeklenmesini engelliyor. Bu da önümüzdeki aylarda kahve fiyatlarının daha da artabileceği anlamına geliyor.

