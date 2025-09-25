Türkiye
5 bin yıllık izler ortaya çıktı: 'Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi bulundu'
5 bin yıllık izler ortaya çıktı: 'Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi bulundu'
Türkiye ve ABD'den araştırmacılar, Ağrı Dağı'ndaki gemi şeklindeki oluşumda insan faaliyetlerine dair izler tespit etti. Laboratuvar sonuçları bölgedeki... 25.09.2025
Nuh’un Gemisi, kutsal metinlere göre Tanrı’nın buyruğuyla inşa edilmiş, büyük tufanda Nuh’un ailesini ve hayvanları koruyan devasa gemiydi. Geminin tufan sonrası Ağrı Dağı’na oturduğu rivayet edilir. Şimdi ise Türk ve ABD'li araştırmacılar, bölgede yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen insan etkinliklerine dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.Laboratuvar sonuçları: İnsan yaşamı izleriAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, elde edilen numunelerin laboratuvar analizlerinde MÖ 5 bin 500-3 bin yıllarına tarihlendiğini belirtti. Kaya, “Tarihlemeye göre bu bölgede yaşam olduğu ortaya çıktı. Ancak bu durum geminin burada olduğunu kesinleştirmez” ifadelerini kullandı.Uzmanlardan temkinli yaklaşımArkeologlar, daha önce birçok kez söz konusu oluşumun doğal jeolojik yapılar sonucu ortaya çıktığını vurgulamıştı. Ayrıca küresel ölçekte bir tufanın yaşandığına dair herhangi bir jeolojik kayıt bulunmuyor. Yerel ölçekte büyük bir taşkının yaşanmış olabileceği ise tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.Ortak araştırma kararıKaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Andrew Üniversitesi ve AİÇÜ iş birliğinde yeni bir araştırma süreci başlatacaklarını duyurdu. Üç üniversite, önümüzdeki dönemde bölgede daha kapsamlı kazı ve analiz çalışmaları yürütecek.
5 bin yıllık izler ortaya çıktı: 'Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi bulundu'

14:52 25.09.2025
Türkiye ve ABD’den araştırmacılar, Ağrı Dağı’ndaki gemi şeklindeki oluşumda insan faaliyetlerine dair izler tespit etti. Laboratuvar sonuçları bölgedeki yaşamın MÖ 5500-3000 yıllarına tarihlendiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu bulgunun Nuh’un Gemisi’nin varlığını kanıtlamadığını vurguluyor.
Nuh’un Gemisi, kutsal metinlere göre Tanrı’nın buyruğuyla inşa edilmiş, büyük tufanda Nuh’un ailesini ve hayvanları koruyan devasa gemiydi. Geminin tufan sonrası Ağrı Dağı’na oturduğu rivayet edilir. Şimdi ise Türk ve ABD'li araştırmacılar, bölgede yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen insan etkinliklerine dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Laboratuvar sonuçları: İnsan yaşamı izleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, elde edilen numunelerin laboratuvar analizlerinde MÖ 5 bin 500-3 bin yıllarına tarihlendiğini belirtti. Kaya, “Tarihlemeye göre bu bölgede yaşam olduğu ortaya çıktı. Ancak bu durum geminin burada olduğunu kesinleştirmez” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan temkinli yaklaşım

Arkeologlar, daha önce birçok kez söz konusu oluşumun doğal jeolojik yapılar sonucu ortaya çıktığını vurgulamıştı. Ayrıca küresel ölçekte bir tufanın yaşandığına dair herhangi bir jeolojik kayıt bulunmuyor. Yerel ölçekte büyük bir taşkının yaşanmış olabileceği ise tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Ortak araştırma kararı

Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Andrew Üniversitesi ve AİÇÜ iş birliğinde yeni bir araştırma süreci başlatacaklarını duyurdu. Üç üniversite, önümüzdeki dönemde bölgede daha kapsamlı kazı ve analiz çalışmaları yürütecek.
