2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son gün 30 Eylül

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sonuçları doğrultusunda yapılacak ek yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başlandığını açıkladı.YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?Adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.Tercih süreci, 30 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek.ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Tercihlerin kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.

