2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son gün 30 Eylül

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sonuçları doğrultusunda yapılacak ek yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başlandığını açıkladı.YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?Adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.Tercih süreci, 30 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek.ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Tercihlerin kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.
SON HABERLER
ÖSYM, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla tercih yapabilecek. İşlemler 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sonuçları doğrultusunda yapılacak ek yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başlandığını açıkladı.

YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?

Adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih süreci, 30 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Tercihlerin kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.
