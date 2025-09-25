2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son gün 30 Eylül

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/2025-yks-ek-yerlestirme-tercihleri-basladi-son-gun-30-eylul-1099660344.html
25.09.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sonuçları doğrultusunda yapılacak ek yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başlandığını açıkladı.YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?Adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.Tercih süreci, 30 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek.ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Tercihlerin kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.
ÖSYM, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla tercih yapabilecek. İşlemler 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sonuçları doğrultusunda yapılacak ek yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başlandığını açıkladı.
YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?
Adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle
ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr
veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Tercih süreci, 30 Eylül Salı günü saat 23.59’da
sona erecek.
ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Tercihlerin kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.