ÖSYM duyurdu: 2025 YKS ek tercih tarihleri açıklandı
ÖSYM duyurdu: 2025 YKS ek tercih tarihleri açıklandı
ÖSYM, 2025 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ek tercih... 24.09.2025
2025 YKS ek tercihler için beklenen duyuru geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ek yerleştirme sürecinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını, tercih koşullarını ve ücret bilgilerini içerecek.Boş kontenjanlar ek kılavuzdaİlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanlarını kapsayacak.Adaylar, kılavuz üzerinden istedikleri programları yeniden sıralayabilecek.ÖSYM Başkanı’ndan adaylara uyarıÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”Ek tercih ücreti ve başvuru ekranıÖSYM, ek tercih ücreti ve başvuru adımlarını kılavuzla birlikte duyuracak. Tercihlerin tamamı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.
2025 YKS ek tercihler için beklenen duyuru geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ek yerleştirme sürecinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını, tercih koşullarını ve ücret bilgilerini içerecek.
Boş kontenjanlar ek kılavuzda
İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanlarını kapsayacak.
Adaylar, kılavuz üzerinden istedikleri programları yeniden sıralayabilecek.
ÖSYM Başkanı’ndan adaylara uyarı
ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr
adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”
Ek tercih ücreti ve başvuru ekranı
ÖSYM, ek tercih ücreti ve başvuru adımlarını kılavuzla birlikte duyuracak. Tercihlerin tamamı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.