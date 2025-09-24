https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/osym-duyurdu-2025-yks-ek-tercih-tarihleri-aciklandi-1099636232.html

ÖSYM duyurdu: 2025 YKS ek tercih tarihleri açıklandı

ÖSYM duyurdu: 2025 YKS ek tercih tarihleri açıklandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 2025 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ek tercih... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T16:20+0300

2025-09-24T16:20+0300

2025-09-24T16:28+0300

türki̇ye

ösym

yks 2025

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103970/17/1039701722_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_04d650379b1320d764298bb23215f34e.jpg

2025 YKS ek tercihler için beklenen duyuru geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ek yerleştirme sürecinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını, tercih koşullarını ve ücret bilgilerini içerecek.Boş kontenjanlar ek kılavuzdaİlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanlarını kapsayacak.Adaylar, kılavuz üzerinden istedikleri programları yeniden sıralayabilecek.ÖSYM Başkanı’ndan adaylara uyarıÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”Ek tercih ücreti ve başvuru ekranıÖSYM, ek tercih ücreti ve başvuru adımlarını kılavuzla birlikte duyuracak. Tercihlerin tamamı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bag-kurda-erken-emekliligin-yolu-aciliyor-mu--esnaf-5-yil-erken-emekli-olabilecek-mi-1099623180.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 yks ek tercih, yks ek tercih tarihleri, ösym ek tercih, üniversite boş kontenjanları, yks ek tercih ücreti, yks ek yerleştirme kılavuzu, 2 yıllık üniversite ek tercih, 4 yıllık üniversite ek tercih