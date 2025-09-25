https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/117-yasindaki-kadinin-uzun-omrunun-sirri-cozuldu-genler-ve-yasam-tarzi-sasirtti-1099656772.html

117 yaşındaki kadının uzun ömrünün sırrı çözüldü: Genler ve yaşam tarzı şaşırttı

25.09.2025

Geçen yıl ağustos ayında 117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyas, dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınıyordu. Ölmeden önce İspanyol bilim insanlarına vücudundan örnekler verilmesine izin verdi. Böylece bilim insanları, uzun ömrün arkasındaki biyolojik sırları ortaya çıkarma fırsatı buldu. Branyas’tan kan, tükürük, idrar ve dışkı örnekleri alındı. Bu örnekler üzerinden hem genetik yapısı hem de bağırsak sağlığı incelendi ve daha önce görülmemiş ilginç bulgular ortaya çıktı.Yaşlılık belirtileri vardı ama vücudu 'genç' kaldı Araştırmaya göre Branyas’ın hücrelerindeki telomerler yaşlılığa işaret edecek şekilde kısalmıştı. Ayrıca yaşla birlikte biriken bazı bağışıklık hücreleri ve klonal hematopoez adı verilen durum tespit edildi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde vücudunda iltihap çok düşüktü, bağırsak sağlığı genç bir insanınki gibiydi ve epigenomu, yani genlerin çalışma biçimi de oldukça dinçti. Bilim insanları, Branyas’ın DNA’sında kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu olabilecek özel genetik değişiklikler buldu. Araştırmacılar bu durumun, “yaşlanma ve hastalıkların her zaman birlikte ilerlemediğini gösterdiğini” vurguladı.Sır sadece genlerinde değil Uzmanlar, Branyas’ın yaşam alışkanlıklarını da mercek altına aldı. Onun her gün yaklaşık üç öğün yoğurt yediği, Akdeniz diyetine bağlı kaldığı, düzenli olarak uyuduğu, hareketli bir yaşam sürdürdüğü ve ruh sağlığını koruduğu belirtildi. Ayrıca okuma, piyano çalma ve bahçeyle uğraşma gibi hobileri vardı. Sosyal bir hayat sürmesi de dikkat çekti. Araştırmacılara göre bu keşif, insan ömrünü uzatma ve sağlıklı yaşlanma konusunda yeni yollar açabilir.

