Kendi rekorunu kırdı: 102 yaşında Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi oldu
Kendi rekorunu kırdı: 102 yaşında Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi oldu
Japon dağcı Kokichi Akuzawa, 102 yaşında Fuji Dağı’na çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Daha önce 96 yaşında da aynı unvanı alan Akuzawa, yıllar süren... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Kendi rekorunu kırdı: 102 yaşında Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi oldu
Japon dağcı Kokichi Akuzawa, 102 yaşında Fuji Dağı’na çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Daha önce 96 yaşında da aynı unvanı alan Akuzawa, yıllar süren sağlık sorunlarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı.
Japonya'da yaşayan 102 yaşındaki Kokichi Akuzawa, ülkenin en yüksek dağı olan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'na tırmanarak tarihe geçti. Akuzawa, Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Akuzawa, dağa tırmanışını 70 yaşındaki kızı Motoe, torunu, damadı ve bir dağcılık kulübünden arkadaşlarıyla gerçekleştirildi. Grup, 5 Ağustos'ta zirveye ulaşmadan önce iki geceyi dağda kamo yaparak geçirdi.
Yarı yolda bırakmayı düşündüğünü belirten Akuzawa, "Zirveye ulaşmak zordu ama arkadaşlarım beni cesaretlendirdi ve iyi sonuçlandı. Birçok kişi beni desteklediği için bunu başardım" dedi.
Daha önce de rekor kırmıştı
Akuzawa, ilk kez 96 yaşında Fuji Dağı'na çıkarak 'en yaşlı tırmanıcı' ünvanını elde etmişti. Aradan geçen altı yılda kalp sorunları, zona hastalığı ve tırmanış sırasında yaşadığı düşme sonucu aldığı dikişler gibi sağlık problemleri yaşadığını anlatan Akuzawa, bu yaşta hiçbir dağı hafife almadığını belirtti.
Dağ sevgisi 88 yıl önce başladı
Tırmanış öncesi üç ay boyunca her sabah yürüyüş yaptığını söyleyen Akuzawa, haftada bir dağ yürüyüşüne çıktığını, disiplinli bir şekilde fiziğini hazırladığını belirtti.
Dağcılığa 88 yıl önce başlayan Akuzawa, uzun yıllar boyunca mühendislik ve hayvancılık sektörlerinde çalıştı. Emekliliğinin ardından da hem dağcılığa hem de resim sanatına yoğunlaştı. Akuzawa, "Fuji Dağı zor bir dağ değil, ama bu sefer altı yıl öncesine göre daha zordu. Daha önceki tırmanışlarımdan daha zordu. Hiç bu kadar zayıf hissetmemişti. Ağrım yoktu ama neden bu kadar yavaş olduğumu, neden hiç dayanıklılığım olmadığını merak edip durdum. Fiziksel sınırımı çoktan aşmıştım, bunu ancak herkesin desteği sayesinde başardım" dedi.
“Artık sadece daha küçük dağlara çıkabilirim. Ama resim yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanana Akuzawa, “Birçok özel anım var. Onları tuvale aktarmak istiyorum” dedi.