Zelenskiy, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi
Zelenskiy, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi
Vladimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu Birleşmiş Milletler’e (BM) üye diğer ülkelere yükledi.Zelenskiy, “Savaş çok fazla insanı etkiledi, artık sizi etkilemiyormuş gibi davranamazsınız. Yani barışa ulaşmaya yardım edip etmeyeceğiniz ya da Rusya ile ticarete devam edip etmeyeceğiniz size bağlı” dedi.
19:33 24.09.2025
Vladimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi.
Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu Birleşmiş Milletler’e (BM) üye diğer ülkelere yükledi.
Zelenskiy, “Savaş çok fazla insanı etkiledi, artık sizi etkilemiyormuş gibi davranamazsınız. Yani barışa ulaşmaya yardım edip etmeyeceğiniz ya da Rusya ile ticarete devam edip etmeyeceğiniz size bağlı” dedi.
