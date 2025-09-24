https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/zelenskiy-ukraynada-barisin-saglanmasi-sorumlulugunu-diger-ulkelere-yukledi-1099640850.html

Zelenskiy, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi

Vladimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu diğer ülkelere yükledi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da barışın sağlanması sorumluluğunu Birleşmiş Milletler’e (BM) üye diğer ülkelere yükledi.Zelenskiy, “Savaş çok fazla insanı etkiledi, artık sizi etkilemiyormuş gibi davranamazsınız. Yani barışa ulaşmaya yardım edip etmeyeceğiniz ya da Rusya ile ticarete devam edip etmeyeceğiniz size bağlı” dedi.

