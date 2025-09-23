Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-zelenskiy-ile-gorustu-1099618127.html
Trump, Zelenskiy ile görüştü
Trump, Zelenskiy ile görüştü
23.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki BM Genel Kurulu marjında Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenmeye devam edip etmediği sorusunu “Bir ay içinde bunun cevabını vereceğim” şeklinde yanıtladı.Trump’ın açıkalamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki BM Genel Kurulu marjında Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenmeye devam edip etmediği sorusunu “Bir ay içinde bunun cevabını vereceğim” şeklinde yanıtladı.
Trump’ın açıkalamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
NATO ülkeleri, ittifakın hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürmeli.
Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda bir şey söylemek için henüz çok erken.
Rusya ekonomisi Ukrayna'daki çatışma nedeniyle ‘korkunç’ durumda.
Rusya büyük bir askeri güce sahip.
Macaristan'ın Rus petrolünü satın almayı reddetmesini bekliyorum, Orban'ın bunu kabul edebileceğini düşünüyorum.
