Trump: 7 savaşı bitirdim, BM bana bozuk prompter ve arızalı yürüyen merdiven verdi
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Trump'tan yedi savaşı bitirdiğini, BM'nin bunların hiçbirinde yardımcı olmaya bile çalışmadığını söyleyerek 'BM'den bana gelen tek şey bozuk bir prompter ve arızalı bir yürüyen merdiven, neyse ki First Lady düşmedi' dedi.
Trump konuşmasına teleprompter'dan konuşmayacağını belirterek başladı. Çünkü prompter'ın bozuk olduğunu söyledi.
Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İlk dönemimde barış ve güvenlik vardı. O günden bu yana savaş ve silahlar dünyayı paramparça etti.
ABD'de, dört yıl boyunca zayıflık, radikalizm ve hukuksuzluk hüküm sürdü. 4 yıl önce ülkemiz büyük bir felaket içindeydi. Ancak bugün, yönetimimin daha sekizinci ayında dünyanın en büyük ülkesiyiz.
ABD en güçlü orduya, sınırlara, dostlara sahip. Bu Amerika'nın altın çağı. Bizler hızla ekonomik felaketi tersine çeviriyoruz.
'7 savaşa son verdim, BM yardım etmedi'
Mayıs ayında, körfez bölgesindeki üslerimizi ziyaret ettik. Katar emirlikleri, BAE ve diğer ülkeleri. Daha önce olmadığımız kadar yakın olduğumuza inanıyorum.
Bu yedi ay içerisinde yedi tane savaşa son verdim. Bunlar sona erdirilemez gibi görünen savaşlardı.
Başka hiçbir ülke bunu yapamadı. BM hatta hiçbirinde yardımcı olmaya bile çalışmadı.
'Bozuk bir prompter, çalışmayan bir yürüyen merdiven'
Yedi savaşa son verdim, liderlerle bir araya geldim ve birkez bile BM'den yardım talebiyle bana bir telefon gelmedi.
BM'den bana gelen tek şey bozuk bir yürüyen merdiven, yolun yarısında bizi durdurdu. Neyse ki first lady fiziksel olarak çok iyi durumda ve bu yüzden de düşmedi.
BM'den bana gelen tek şey kötü bir teleprompter.
'Gazze'de savaşı durdurmalıyız'
Gazze'deki savaşı durdurmalıyız. Rehine aileleri çocuklarının hayatta olup olmadığını bilmek istiyor. Aynı zamanda devam eden savaşı Ukrayna'da da durdurmaktı.
Aslında Ukrayna'daki savaşı durdurmak en kolayı olacaktı. Putin ile iyi ilişkimden dolayı.
Bu savaş ben başkan olsam asla başlamazdı.
'Göç: Yol boyunca ölü bedenler vardı'
Amerika, sınırı geçen herkesi geri gönderdi ve artık gelmemeye başladılar. Bu artık tüm insanı taraflar için insanı bir adımdı. Çünkü binlerce kişi hayatını kaybediyordu, tecavüze uğruyordu. Çünkü çok uzun ve çetin bir yolculuk.
Aynı zamanda insan ticaretine karşı tarihi bir zafer de ilan ettik. Yol boyunca ölü bedenler vardı.
Ekibim çok iyi bir iş çıkardı ve Amerikan kamuoyu da bizimle hemfikir. Şimdiye kadarki en iyi anket sonuçlarını elde ettim.