Yürüyen merdiven 'krizi': BM, ABD delegasyonundaki kameramanı sorumlu tuttu

24.09.2025

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın BM Genel Merkezi’ne girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin açıklama yaptı. Bazı çalışanların merdiveni kasıtlı olarak durdurduğuna yönelik iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Dujarric, olayın güvenlik mekanizmasının devreye girmesiyle meydana geldiğini belirtti.Dujarric, sabah saatlerinde Trump’ın heyetiyle birlikte binaya giriş yaptığı sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü ifade etti. Sözcü, “Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu gösteriyor” dedi ve kameramanın bu mekanizmayı istemeden tetiklemiş olabileceğini aktardı.Beyaz Saray'dan soruşturma çağrısıBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise X üzerinden yaptığı açıklamada, “Eğer BM’de biri, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak merdiveni durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır” ifadesini kullandı. Leavitt, The Times gazetesinin pazar günü yayımladığı habere atıfta bulunarak olayın kasıtlı bir eylem olabileceği iddialarına dikkat çekti.The Times’ın haberinde, bazı BM görevlilerinin Trump’ın BM fonlarını kesmesine atıfla “BM’nin parası bitti” mesajı vermek amacıyla yürüyen merdiveni bilerek durdurdukları yönünde kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.

