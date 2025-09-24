Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/yeni-yilda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-isa-karakastan-carpici-tahmin-1099626351.html
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T10:36+0300
2025-09-24T10:36+0300
2025-09-24T10:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücretin Türk-İş tarafından belirlenecek açlık sınırının altında kalacağını söyledi. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak?
“2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu şimdiden en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yaptığı değerlendirmede, “Şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz” dedi.
Türk-İş verileri: Açlık sınırı 27 bin TL’yi aştı
Karakaş, Türk-İş’in Ağustos 2025 verilerine dikkat çekerek, açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğini hatırlattı. SGK uzmanı, “Bekâr bir işçinin yaşama maliyeti ise 34 bin 981 TL. Bugünkü asgari ücret ile bu rakam arasında 12 bin 877 TL fark var. Yani bu fark, mevcut asgari ücretin yüzde 63’üne denk geliyor” ifadelerini kullandı.
'Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalacak'
Karakaş, 2026’nın Şubat ayında ödenecek yeni asgari ücretin “zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılamayacağını” vurguladı.
“Mevzuata göre asgari ücret sadece gıdayı değil; konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi giderleri de karşılamalı. Ancak mevcut tablo, yeni asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kalacağını açıkça gösteriyor” dedi.
Gelir dağılımındaki bozulma ve artan gelir eşitsizliklerine de dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti:
“Asgari ücret en azından açlık sınırına endekslenmeli. Fakat bunun yapılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni asgari ücret, işçilerin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kalacak.”