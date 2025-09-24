Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/yeni-yilda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-isa-karakastan-carpici-tahmin-1099626351.html
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin
Sputnik Türkiye
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T10:36+0300
2025-09-24T10:36+0300
ekonomi̇
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
zam
sgk uzmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
“2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu şimdiden en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yaptığı değerlendirmede, “Şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz” dedi.Türk-İş verileri: Açlık sınırı 27 bin TL’yi aştıKarakaş, Türk-İş’in Ağustos 2025 verilerine dikkat çekerek, açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğini hatırlattı. SGK uzmanı, “Bekâr bir işçinin yaşama maliyeti ise 34 bin 981 TL. Bugünkü asgari ücret ile bu rakam arasında 12 bin 877 TL fark var. Yani bu fark, mevcut asgari ücretin yüzde 63’üne denk geliyor” ifadelerini kullandı.'Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalacak'Karakaş, 2026’nın Şubat ayında ödenecek yeni asgari ücretin “zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılamayacağını” vurguladı.“Mevzuata göre asgari ücret sadece gıdayı değil; konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi giderleri de karşılamalı. Ancak mevcut tablo, yeni asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kalacağını açıkça gösteriyor” dedi.Gelir dağılımındaki bozulma ve artan gelir eşitsizliklerine de dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti:“Asgari ücret en azından açlık sınırına endekslenmeli. Fakat bunun yapılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni asgari ücret, işçilerin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kalacak.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/konut-satislarinda-hareketlilik-tapu-harcinda-lider-iller-belli-oldu-1099624729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret 2026, isa karakaş asgari ücret tahmini, açlık sınırı 2026, türk-iş açlık sınırı, yeni asgari ücret ne kadar olacak
asgari ücret 2026, isa karakaş asgari ücret tahmini, açlık sınırı 2026, türk-iş açlık sınırı, yeni asgari ücret ne kadar olacak

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin

10:36 24.09.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA
Abone ol
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücretin Türk-İş tarafından belirlenecek açlık sınırının altında kalacağını söyledi. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak?
2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu şimdiden en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yaptığı değerlendirmede, “Şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz” dedi.

Türk-İş verileri: Açlık sınırı 27 bin TL’yi aştı

Karakaş, Türk-İş’in Ağustos 2025 verilerine dikkat çekerek, açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğini hatırlattı. SGK uzmanı, “Bekâr bir işçinin yaşama maliyeti ise 34 bin 981 TL. Bugünkü asgari ücret ile bu rakam arasında 12 bin 877 TL fark var. Yani bu fark, mevcut asgari ücretin yüzde 63’üne denk geliyor” ifadelerini kullandı.

'Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalacak'

Karakaş, 2026’nın Şubat ayında ödenecek yeni asgari ücretin “zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılamayacağını” vurguladı.

“Mevzuata göre asgari ücret sadece gıdayı değil; konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi giderleri de karşılamalı. Ancak mevcut tablo, yeni asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kalacağını açıkça gösteriyor” dedi.
Gelir dağılımındaki bozulma ve artan gelir eşitsizliklerine de dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti:

“Asgari ücret en azından açlık sınırına endekslenmeli. Fakat bunun yapılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni asgari ücret, işçilerin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kalacak.”
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
EKONOMİ
Konut satışlarında hareketlilik: Tapu harcında lider iller belli oldu
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала