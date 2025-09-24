https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/yeni-yilda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-isa-karakastan-carpici-tahmin-1099626351.html

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı tahmin

Sputnik Türkiye

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T10:36+0300

2025-09-24T10:36+0300

2025-09-24T10:36+0300

ekonomi̇

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

zam

sgk uzmanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

“2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu şimdiden en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yaptığı değerlendirmede, “Şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz” dedi.Türk-İş verileri: Açlık sınırı 27 bin TL’yi aştıKarakaş, Türk-İş’in Ağustos 2025 verilerine dikkat çekerek, açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğini hatırlattı. SGK uzmanı, “Bekâr bir işçinin yaşama maliyeti ise 34 bin 981 TL. Bugünkü asgari ücret ile bu rakam arasında 12 bin 877 TL fark var. Yani bu fark, mevcut asgari ücretin yüzde 63’üne denk geliyor” ifadelerini kullandı.'Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalacak'Karakaş, 2026’nın Şubat ayında ödenecek yeni asgari ücretin “zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılamayacağını” vurguladı.“Mevzuata göre asgari ücret sadece gıdayı değil; konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi giderleri de karşılamalı. Ancak mevcut tablo, yeni asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kalacağını açıkça gösteriyor” dedi.Gelir dağılımındaki bozulma ve artan gelir eşitsizliklerine de dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti:“Asgari ücret en azından açlık sınırına endekslenmeli. Fakat bunun yapılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni asgari ücret, işçilerin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kalacak.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/konut-satislarinda-hareketlilik-tapu-harcinda-lider-iller-belli-oldu-1099624729.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret 2026, isa karakaş asgari ücret tahmini, açlık sınırı 2026, türk-iş açlık sınırı, yeni asgari ücret ne kadar olacak