Konut satışlarında hareketlilik: Tapu harcında lider iller belli oldu

Türkiye'de gayrimenkul piyasası yeniden hareketlendi. 22 Eylül itibarıyla tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 14 milyonu geçti, tapu harcı gelirleri 100... 24.09.2025

Gayrimenkul piyasasında tapu işlemleri hız kazandı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 22 Eylül itibarıyla tapu harcı gelirlerinin 100 milyar TL’yi geçtiğini, bu yıl tapuda yaklaşık 2 milyon 200 bin satış işlemi yapıldığını açıkladı. Toplam işlem sayısı ise 14 milyon seviyesini aştı.Tapu harcında şampiyon illerMilliyet'in haberine göre, tapuda en fazla harç geliri sağlayan şehirler de belli oldu. İstanbul, yaklaşık yüzde 30’luk payla 30 milyar TL gelir elde ederek zirvede yer aldı. İstanbul’u 10,5 milyar TL ile Ankara, 6,3 milyar TL ile İzmir, 4,8 milyar TL ile Antalya, 3,5 milyar TL ile Bursa ve 3 milyar TL ile Muğla takip etti.Geçen yıla göre yüzde 77 artışGeçen yıl aynı dönemde 96 milyar TL gelir elde edilirken, bu yıl yüzde 77 artışla 100 milyar TL eşiği aşıldı. Özelmacıklı, artışın nedenini Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile değerlerin daha yakından incelenmesi ve tüketicilerin gerçek değer üzerinden satış beyanı yapmaya başlamasına bağladı.2026’da büyük artış bekleniyorUzmanlara göre rayiç değerlerdeki artış, 2026’da tapu harçlarının çok daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açacak. Bu nedenle tapu harçlarında makul bir indirime gidilmesi gerektiği vurgulanıyor.Gayrimenkulde ağırlık konuttaTapuda yapılan işlemlerin yüzde 49’u konut, yüzde 15’i ticari gayrimenkul, yüzde 35’i arsa ve arazi satışlarından oluştu. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 978 bin 70’e ulaştı. Özellikle ikinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 70 seviyesine çıktı.Fiyat avantajı için yıl sonuna kadar süreÖzelmacıklı, konut piyasasındaki canlanmanın nedenlerini düşen faizler, KKM’den çıkışlar, altın fiyatlarındaki yükseliş ve artan inşaat maliyetleri olarak sıraladı. “Fiyat avantajı için yıl sonuna kadar süre var” diyen Özelmacıklı, 2026’dan itibaren konut fiyatlarının daha hızlı yükseleceğini söyledi.

