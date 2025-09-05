https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/iban-numaralari-degisiyor-bankadan-musterilere-uyari-mesaji-gonderildi-1099128573.html
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
Sputnik Türkiye
Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu süreçte müşterilerin hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayan geçiş... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T09:55+0300
2025-09-05T09:55+0300
2025-09-05T09:55+0300
ekonomi̇
banka
iban
qnb finansbank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76bd38d5f1f430b2827e088b97050770.jpg
QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm kapsamında hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.Geçiş süreci tarihleri netleştiDevir süreci 12 Eylül’de başladı. 26 Eylül’de ikinci aşama gerçekleştirilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.Müşterilere bilgilendirme mesajı gönderildiBanka, sürecin başlamasına kısa süre kala müşterilerine SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.Eski IBAN’a gelen transferler yönlendirilebilecekEski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik aktarılacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için müşterilerin mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.Talimat verilmezse transferler gerçekleşmeyecekMüşteriler yönlendirme talimatı vermezse, eski IBAN numarasına yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaplara aktarılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/emekli-maas-promosyonlari-eylul-ayiyla-guncellendi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1099069616.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b93634a378971130dfbd505681b936a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banka, iban, qnb finansbank
banka, iban, qnb finansbank
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu süreçte müşterilerin hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayan geçiş kademeli olarak ilerleyecek. Banka, müşterilere SMS göndererek yönlendirme talimatı verilmesi gerektiğini duyurdu.
QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm kapsamında hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.
Geçiş süreci tarihleri netleşti
Devir süreci 12 Eylül’de başladı. 26 Eylül’de ikinci aşama gerçekleştirilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.
Müşterilere bilgilendirme mesajı gönderildi
Banka, sürecin başlamasına kısa süre kala müşterilerine SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.
Eski IBAN’a gelen transferler yönlendirilebilecek
Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik aktarılacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için müşterilerin mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.
Talimat verilmezse transferler gerçekleşmeyecek
Müşteriler yönlendirme talimatı vermezse, eski IBAN numarasına yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaplara aktarılmayacak.