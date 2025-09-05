Türkiye
EKONOMİ
ekonomi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/iban-numaralari-degisiyor-bankadan-musterilere-uyari-mesaji-gonderildi-1099128573.html
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
Sputnik Türkiye
05.09.2025
ekonomi̇
banka
iban
qnb finansbank
QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm kapsamında hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.Geçiş süreci tarihleri netleştiDevir süreci 12 Eylül’de başladı. 26 Eylül’de ikinci aşama gerçekleştirilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.Müşterilere bilgilendirme mesajı gönderildiBanka, sürecin başlamasına kısa süre kala müşterilerine SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.Eski IBAN’a gelen transferler yönlendirilebilecekEski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik aktarılacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için müşterilerin mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.Talimat verilmezse transferler gerçekleşmeyecekMüşteriler yönlendirme talimatı vermezse, eski IBAN numarasına yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaplara aktarılmayacak.
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi

09:55 05.09.2025
Abone ol
Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu süreçte müşterilerin hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayan geçiş kademeli olarak ilerleyecek. Banka, müşterilere SMS göndererek yönlendirme talimatı verilmesi gerektiğini duyurdu.
QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm kapsamında hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.

Geçiş süreci tarihleri netleşti

Devir süreci 12 Eylül’de başladı. 26 Eylül’de ikinci aşama gerçekleştirilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

Müşterilere bilgilendirme mesajı gönderildi

Banka, sürecin başlamasına kısa süre kala müşterilerine SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

Eski IBAN’a gelen transferler yönlendirilebilecek

Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik aktarılacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için müşterilerin mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.

Talimat verilmezse transferler gerçekleşmeyecek

Müşteriler yönlendirme talimatı vermezse, eski IBAN numarasına yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaplara aktarılmayacak.
