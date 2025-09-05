https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/iban-numaralari-degisiyor-bankadan-musterilere-uyari-mesaji-gonderildi-1099128573.html

IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi

IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi

Sputnik Türkiye

Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu süreçte müşterilerin hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayan geçiş... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T09:55+0300

2025-09-05T09:55+0300

2025-09-05T09:55+0300

ekonomi̇

banka

iban

qnb finansbank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76bd38d5f1f430b2827e088b97050770.jpg

QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşüm kapsamında hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.Geçiş süreci tarihleri netleştiDevir süreci 12 Eylül’de başladı. 26 Eylül’de ikinci aşama gerçekleştirilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.Müşterilere bilgilendirme mesajı gönderildiBanka, sürecin başlamasına kısa süre kala müşterilerine SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.Eski IBAN’a gelen transferler yönlendirilebilecekEski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik aktarılacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için müşterilerin mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.Talimat verilmezse transferler gerçekleşmeyecekMüşteriler yönlendirme talimatı vermezse, eski IBAN numarasına yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaplara aktarılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/emekli-maas-promosyonlari-eylul-ayiyla-guncellendi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1099069616.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, iban, qnb finansbank