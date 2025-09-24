https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/ukrayna-ordusu-rusyaya-onlarca-meteoroloji-balonuyla-saldirmaya-calisti-1099629292.html

Ukrayna ordusu Rusya’ya onlarca meteoroloji balonuyla saldırmaya çalıştı

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki hedeflere yönelik, patlayıcı yüklü 30'dan fazla meteoroloji balonuyla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ilk kez onlarca meteoroloji balon kullanarak Rusya bölgelerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Açıklamada, tüm balonların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Daha önce Ukrayna ordusunun bu tür balonları geçen yılın sonbaharında münferit olarak kullandığına dikkat çeken Bakanlık, “Çarşamba sabahı itibarıyla çeşitli bölgelerde patlayıcı madde yüklü meteoroloji balonlarıyla ilgili 30'dan fazla olay kaydedildi” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı bu sabahki açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde 70 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü bildirmişti.

