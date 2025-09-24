Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/ukrayna-ordusu-rusyaya-onlarca-meteoroloji-balonuyla-saldirmaya-calisti-1099629292.html
Ukrayna ordusu Rusya’ya onlarca meteoroloji balonuyla saldırmaya çalıştı
Ukrayna ordusu Rusya’ya onlarca meteoroloji balonuyla saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Rusya'daki hedeflere yönelik, patlayıcı yüklü 30'dan fazla meteoroloji balonuyla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T12:49+0300
2025-09-24T12:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
balon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099629122_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0390faa443b16e31576467ef6a858a92.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ilk kez onlarca meteoroloji balon kullanarak Rusya bölgelerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Açıklamada, tüm balonların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Daha önce Ukrayna ordusunun bu tür balonları geçen yılın sonbaharında münferit olarak kullandığına dikkat çeken Bakanlık, “Çarşamba sabahı itibarıyla çeşitli bölgelerde patlayıcı madde yüklü meteoroloji balonlarıyla ilgili 30'dan fazla olay kaydedildi” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı bu sabahki açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde 70 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kremlin-hazirliksiz-yapilan-putin-zelenskiy-gorusmesi-basarisizliga-mahkum-bir-reklam-kampanyasi-1099627124.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099629122_64:0:975:683_1920x0_80_0_0_c48d56b562efdabab148e364b0b67da0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, balon
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, balon

Ukrayna ordusu Rusya’ya onlarca meteoroloji balonuyla saldırmaya çalıştı

12:49 24.09.2025
© Fotoğraf : Caroline BrehmanMeteoroloji balonu
Meteoroloji balonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Fotoğraf : Caroline Brehman
Abone ol
Ukrayna ordusunun, Rusya'daki hedeflere yönelik, patlayıcı yüklü 30'dan fazla meteoroloji balonuyla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ilk kez onlarca meteoroloji balon kullanarak Rusya bölgelerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Açıklamada, tüm balonların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Daha önce Ukrayna ordusunun bu tür balonları geçen yılın sonbaharında münferit olarak kullandığına dikkat çeken Bakanlık, “Çarşamba sabahı itibarıyla çeşitli bölgelerde patlayıcı madde yüklü meteoroloji balonlarıyla ilgili 30'dan fazla olay kaydedildi” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı bu sabahki açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde 70 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü bildirmişti.
Moskova'da kış - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Hazırlıksız yapılan Putin-Zelenskiy görüşmesi başarısızlığa mahkum bir reklam kampanyası
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала