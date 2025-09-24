https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kremlin-hazirliksiz-yapilan-putin-zelenskiy-gorusmesi-basarisizliga-mahkum-bir-reklam-kampanyasi-1099627124.html
Kremlin: Hazırlıksız yapılan Putin-Zelenskiy görüşmesi başarısızlığa mahkum bir reklam kampanyası
Kremlin: Hazırlıksız yapılan Putin-Zelenskiy görüşmesi başarısızlığa mahkum bir reklam kampanyası
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, ama hazırlığı iyi yapılmamış bir görüşmenin bir reklam kampanyasından fazlası olmayacağını ve başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
2025-09-24T10:55+0300
2025-09-24T10:55+0300
2025-09-24T11:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/52/1013315207_0:317:3076:2048_1920x0_80_0_0_b84c2701f4f9588adf9289818221805a.jpg
Kremlin: Hazırlıksız yapılan Putin-Zelenskiy görüşmesi başarısızlığa mahkum bir reklam kampanyası
10:55 24.09.2025 (güncellendi: 11:09 24.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, ama hazırlığı iyi yapılmamış bir görüşmenin bir reklam kampanyasından fazlası olmayacağını ve başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya lideri Vladimir Putin’in, Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Peskov, “Putin ve Zelenskiy görüşmesi, hazırlık yapılmadan, başarısızlığa mahkum bir reklam kampanyası” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in Moskova’ya davet edildiğini anımsatan Peskov, “Diyaloğa açıksan neden gelmiyorsun?” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın bir ‘kağıttan kaplan’ gibi Ukrayna’da ‘amaçsız’ savaştığı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “Rusya ayı ile anılıyor. Ancak kağıttan ayı olmuyor” diye kaydetti.
Trump’ın Ukrayna'daki çatışmaya çözüm bulma yönünde siyasi irade ortaya koyduğunu, ancak şu anki söyleminin Zelenskiy'den duyduklarının etkisinde olduğunu anlatan Rus yetkili, ABD liderinin hiçbir zaman ekonomik amaçlarını gizlemediğini ekledi.
'Özel askeri harekat devam ediyor'
Rusya’nın, çıkarlarını sağlamak için özel harekata devam ettiğini dile getiren Peskov, bunun ülkenin bugünü ve yarını için yapıldığını belirterek, “Başka alternatif yok” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, cephedeki gelişmelerin, şimdi müzakereye yanaşmayanların yarın ve ertesi gün durumlarının çok daha kötü olacağını gösterdiğini kaydetti.
'START teklifi iyi niyet göstergesi'
Vladimir Putin’in, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) ilişkin teklifini sunduğunda elini uzattığını söyleyen Peskov, “Bu bir iyi niyet göstergesi” diyerek Rusya liderinin, START’ın dünya güvenliği ve istikrarı için önemini çok iyi anladığını vurguladı.