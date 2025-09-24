Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/turkiye-genelinde-sicakliklar-artiyor-mevsim-normallerinin-ustune-cikacak-1099623994.html
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin üstüne çıkacak
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin üstüne çıkacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece arasında yükselecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 dereceyi... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T08:59+0300
2025-09-24T08:59+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098792475_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_0d7d9f836e6b397f60efc0d06436b847.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, bazı bölgelerde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Sıcaklıklar nasıl olacak?Marmara’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak. Çanakkale'de ise termometreler 30 dereceyi gösterecek. Ege genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir 30 derece, Manisa 34 derece olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 33 derece, Adana 37 derece, Hatay ise 35 dere olacak. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece olurken, Eskişehir'de ise sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dunya-buyuk-bir-felaketin-esiginde-6-bin-yilda-bir-meydana-gelen-gunes-patlamasi-manyetik-kutuplari-1099550301.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098792475_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_6cce2421417172e93458d6e7a8b49737.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu

Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin üstüne çıkacak

08:59 24.09.2025
hava durumu derece
hava durumu derece - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Abone ol
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece arasında yükselecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 dereceyi bulurken İzmir'de beklenen sıcaklık 30 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, bazı bölgelerde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar nasıl olacak?

Marmara’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak. Çanakkale'de ise termometreler 30 dereceyi gösterecek.
Ege genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir 30 derece, Manisa 34 derece olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 33 derece, Adana 37 derece, Hatay ise 35 dere olacak.
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece olurken, Eskişehir'de ise sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak.
kıyamet - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
YAŞAM
Dünya büyük bir felaketin eşiğinde: 6 bin yılda bir meydana gelen güneş patlaması manyetik kutupları kaydırabilir
21 Eylül, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала