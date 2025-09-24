https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/turkiye-genelinde-sicakliklar-artiyor-mevsim-normallerinin-ustune-cikacak-1099623994.html
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin üstüne çıkacak
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece arasında yükselecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 dereceyi... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, bazı bölgelerde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Sıcaklıklar nasıl olacak?Marmara’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak. Çanakkale'de ise termometreler 30 dereceyi gösterecek. Ege genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir 30 derece, Manisa 34 derece olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 33 derece, Adana 37 derece, Hatay ise 35 dere olacak. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece olurken, Eskişehir'de ise sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak.
