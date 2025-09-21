Dünya büyük bir felaketin eşiğinde: 6 bin yılda bir meydana gelen güneş patlaması manyetik kutupları kaydırabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dunya-buyuk-bir-felaketin-esiginde-6-bin-yilda-bir-meydana-gelen-gunes-patlamasi-manyetik-kutuplari-1099550301.html
Uzay hava durumu uzmanı, gezegenin dev bir manyetik felaketin ortasında olabileceğini aktararak, bunun insanlığın yüzde 90’ını yok edebileceğini öne sürdü. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Space Weather News’in kurucusu Ben Davidson’un aktardığına göre, dünya büyük bir jeomanyetik felaketin eşiğinde. Davidson, bu tür olayların her 6 bin yılda bir meydana geldiğini, daha şiddetli versiyonlarının ise 12 bin yılda bir görüldüğünü söyledi. Davidson’un ifadesine göre, bir güneş patlaması gezegenin manyetik kutuplarını kaydırabilir. Bu durum de tsunamilere, iklim felaketlerine ve kitlesel yok oluşlara yol açabilir.Hayat durabilir Davidson, böyle bir olayın elektrik şebekelerini, su üretimini, gıda yetiştiriciliğini ve dağıtımını felç edebileceğini aktardı. GPS destekli tarımın ve acil yardım hizmetlerinin de tamamen devre dışı kalabileceği belirtildi.Davidson, dünya’nın manyetik alanının doğal değişimlerle giderek zayıfladığını, bunun da kutupların kaymasına yol açtığını ifade etti.Tehlike yakın mı? Davidson’un açıklamalarına göre, bu tür bir felaketin 10 ila 25 yılda gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda, dünyanın birkaç gün içinde kaosa sürüklenebileceği öne sürüldü.Araştırmalara göre, son kitlesel yok oluş 66 milyon yıl önce dinozorların yeryüzünden silinmesiyle gerçekleşmişti. Uzmanın öne sürdüğüne göre, yeni bir büyük yok oluş uzak bir ihtimal olmayabilir.
