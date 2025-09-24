https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/trumpin-ikinci-suikast-girisiminin-zanlisi-suclu-bulundu-mahkemede-boynuna-kalem-saplamaya-calisti-1099622069.html

Trump'ın ikinci suikast girişiminin zanlısı suçlu bulundu: Mahkemede boynuna kalem saplamaya çalıştı

24.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren Ryan Wesley Routh, yargılandığı mahkemede kendisine yönlendirilen tüm suçlardan suçlu bulundu.Mahkemede intihara kalkıştıHakimin, Routh'un cezasının 18 Aralık'ta açıklanacağını belirtmesinin ardından jüri üyeleri mahkeme salonundan çıkarken Routh bir kalemi boynuna saplamaya çalıştı. Polisler Routh'un etrafını sararak salondan çıkardı.Routh mahkeme salonundan çıkarıldıktan birkaç dakika sonra tekrar içeri getirildiğinde üzerinde kan izi görülmedi.Suikast girişimleriDonald Trump, Florida'da golf oynadığı sırada yakınlarında silah sesleri duyulmuştu. Güvenlik güçleri, Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta silahlı bir kişi tespit edilmişti. Zanlı silahlarını bırakarak arabayla kaçmaya çalışsa da kısa süre içinde yakalanmış, sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu açıklanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olay ile ilgili soruşturma başlatmıştı.Suikast girişimini yapan Ryan Routh kimdir?Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren Ryan Wesley Routh'un kişinin sıkı bir Ukrayna destekçisi olduğu belirlenmişti.Ukrayna'daki Neo-Nazi ideolojilere sahip Azov Taburu için Afgan ve diğer milletten militanları organize etmek üzere çalıştığı ortaya çıkan Routh'un ayrıca geçmişte Newsweek, New York Times ve The Semafor News gibi medya kuruluşlarına röportaj verdiği ortaya çıktı.Aktif olarak sosyal medya hesabı da kullanan Ryan Routh'ın, "Moskova'yı yerle bir etmeliyiz. Nükleer silahlarımızla orayı dümdüz edip bu kötülüğün tekrar meydana gelmemesi gerekli ki bir daha bunlarla uğraşmayalım" tweetleri attığı da görülmüştü.

