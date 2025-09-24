Trump Kimmel’ın şovunu hedef aldı, Kimmel ilk yayında karşılık verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/trump-kimmelin-sovunu-hedef-aldi-kimmel-ilk-yayinda-karsilik-verdi-1099626809.html
ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk yorumları nedeniyle askıya alınan Jimmy Kimmel'ın TV programının tekrar yayına başlamasına sosyal medyadan tepki... 24.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, komedyen Jimmy Kimmel'in suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e dair yorumları sonrası askıya alınan TV programının yeniden yayına başlamasına tepki gösterdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" ifadelerini kullandı.Trump ayrıca Kimmel’ın programının Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC) bir kolu gibi hareket ettiğini ve bunun “yasadışı kampanya bağışı” anlamına geldiğini öne sürdü. ABD Başkanı, şovun düşük reytinglerine dikkat çekerek, “Tam bir kaybedenler sürüsü. Jimmy Kimmel kötü reytinglerinde çürüsün” dedi.Kimmel'dan Trump'a tepki: 'Amerikan karşıtı'Buna karşılık, yeniden başlayan “Jimmy Kimmel Live” programının ilk yayınında Kimmel, Trump’ın kendisine ve ekibine yönelik eleştirilerini yanıtladı. Kimmel, Trump’ın kendisini susturma tehdidini 'Amerikan karşıtı' olarak nitelendirirken, “Bir hükümetin Başkanı'nın. (Donald Trump) sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır" diyerek “Başkan, benim ve burada çalışan yüzlerce insanın işten atılmasını istedi. Liderimiz, şaka kaldıramadığı için Amerikalıların geçim kaynaklarını kaybetmesini kutluyor” ifadelerini kullandı.Komedyen ayrıca, Charlie Kirk’ü vuran şüpheli hakkındaki yorumlarının “zamansız ve belirsiz” görünebileceğini kabul etti ve genç bir adamın ölümünü hafife almanın niyeti olmadığını vurguladı.Programın askıya alınması, Kimmel’in Kirk hakkındaki yorumlarına Cumhuriyetçilerden ve Trump’tan gelen tepkilerin ardından gerçekleşmişti. Daha sonra Walt Disney şirketi, şovun tekrar yayına başlayacağını duyurmuştu.
