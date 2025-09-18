https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/abdde-jimmy-kimmel-sov-charlie-kirk-yorumlari-sonrasi-suresiz-askiya-alindi-1099459017.html

ABD'de 'Jimmy Kimmel Şov' Charlie Kirk yorumları sonrası süresiz askıya alındı

ABD'de yayaın hayatına 2003 yılında başlayan komedyen Jimmy Kimmel'ın televizyon şovu "Jimmy Kimmel Live", süresiz olarak askıya alındı. Televizyon programının... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.“Jimmy Kimmel Live” programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.Trump: Amerika için harika bir haberABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

