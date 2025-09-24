https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/super-tayfun-ragasa-karaya-ulasmak-uzere-cin-2-milyon-kisiyi-tahliye-etti-1099627678.html
Süper tayfun Ragasa karaya ulaşmak üzere: Çin, 2 milyon kişiyi tahliye etti
Çin’in güney eyaletlerinden Guangdong, Asya’nın son yıllardaki en güçlü tayfunlarından biri olan Ragasa’nın tehdidi altında. Eyalet yetkilileri, gece itibarıyla 1 milyon 890 bin kişinin kıyı bölgelerinden iç kesimlere veya güvenli barınaklara tahliye edildiğini açıkladı.Tayfun Bugün Karaya UlaşacakMeteoroloji yetkilileri, Süper Tayfun Ragasa’nın gün içinde Guangdong kıyılarında karaya çıkmasının beklendiğini bildirdi. Rüzgâr hızının saatte 200 kilometreyi aşabileceği, aşırı yağış ve sel tehlikesi yaratacağı ifade edildi.Ulaşım ve Eğitim Hayatı DurduEyalette yüzlerce uçuş iptal edilirken, okullar ve kamu kurumları kapatıldı. Elektrik kesintilerine karşı önlemler alınırken, arama-kurtarma ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor. Yerel halk, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.Çin’de Sık Tekrarlayan FelaketÇin’in güney kıyıları, her yıl Pasifik’ten gelen tayfunların etkisi altında kalıyor. Ancak yetkililer, Ragasa’nın şiddetinin son yılların en yıkıcı fırtınalarından biri olabileceğini belirtiyor. 2023’te aynı bölgede yaşanan Saola Tayfunu milyonlarca kişiyi etkilemişti.
