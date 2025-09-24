Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/super-tayfun-ragasa-karaya-ulasmak-uzere-cin-2-milyon-kisiyi-tahliye-etti-1099627678.html
Süper tayfun Ragasa karaya ulaşmak üzere: Çin, 2 milyon kişiyi tahliye etti
Süper tayfun Ragasa karaya ulaşmak üzere: Çin, 2 milyon kişiyi tahliye etti
Sputnik Türkiye
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde, yaklaşan Süper Tayfun Ragasa nedeniyle 1.89 milyon kişi güvenli bölgelere taşındı. Yetkililer, tayfunun bugün eyalet... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T11:30+0300
2025-09-24T11:30+0300
guangdong
asya & pasifik
çin
asya
haberler
dünya
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089627466_0:299:3072:2026_1920x0_80_0_0_3215b65c649cc3b271a863ef5f45989f.jpg
Çin’in güney eyaletlerinden Guangdong, Asya’nın son yıllardaki en güçlü tayfunlarından biri olan Ragasa’nın tehdidi altında. Eyalet yetkilileri, gece itibarıyla 1 milyon 890 bin kişinin kıyı bölgelerinden iç kesimlere veya güvenli barınaklara tahliye edildiğini açıkladı.Tayfun Bugün Karaya UlaşacakMeteoroloji yetkilileri, Süper Tayfun Ragasa’nın gün içinde Guangdong kıyılarında karaya çıkmasının beklendiğini bildirdi. Rüzgâr hızının saatte 200 kilometreyi aşabileceği, aşırı yağış ve sel tehlikesi yaratacağı ifade edildi.Ulaşım ve Eğitim Hayatı DurduEyalette yüzlerce uçuş iptal edilirken, okullar ve kamu kurumları kapatıldı. Elektrik kesintilerine karşı önlemler alınırken, arama-kurtarma ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor. Yerel halk, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.Çin’de Sık Tekrarlayan FelaketÇin’in güney kıyıları, her yıl Pasifik’ten gelen tayfunların etkisi altında kalıyor. Ancak yetkililer, Ragasa’nın şiddetinin son yılların en yıkıcı fırtınalarından biri olabileceğini belirtiyor. 2023’te aynı bölgede yaşanan Saola Tayfunu milyonlarca kişiyi etkilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/pasifik-okyanusunda-olusan-yilin-ilk-super-tayfunu-ragasa-tayvani-vurdu-14-kisi-oldu-onlarca-kisi-1099623832.html
guangdong
çin
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089627466_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_843d1774a3978b1f677cef99709736cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
guangdong, asya & pasifik, çin, asya, haberler, yılsonu2025
guangdong, asya & pasifik, çin, asya, haberler, yılsonu2025

Süper tayfun Ragasa karaya ulaşmak üzere: Çin, 2 milyon kişiyi tahliye etti

11:30 24.09.2025
© AP Photo / John Michael MagdasocFilipinler kasırga
Filipinler kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / John Michael Magdasoc
Abone ol
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde, yaklaşan Süper Tayfun Ragasa nedeniyle 1.89 milyon kişi güvenli bölgelere taşındı. Yetkililer, tayfunun bugün eyalet kıyılarında karaya çıkmasının beklendiğini duyurdu. Bölgedeki uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı ve acil durum planları devreye girdi.
Çin’in güney eyaletlerinden Guangdong, Asya’nın son yıllardaki en güçlü tayfunlarından biri olan Ragasa’nın tehdidi altında. Eyalet yetkilileri, gece itibarıyla 1 milyon 890 bin kişinin kıyı bölgelerinden iç kesimlere veya güvenli barınaklara tahliye edildiğini açıkladı.

Tayfun Bugün Karaya Ulaşacak

Meteoroloji yetkilileri, Süper Tayfun Ragasa’nın gün içinde Guangdong kıyılarında karaya çıkmasının beklendiğini bildirdi. Rüzgâr hızının saatte 200 kilometreyi aşabileceği, aşırı yağış ve sel tehlikesi yaratacağı ifade edildi.

Ulaşım ve Eğitim Hayatı Durdu

Eyalette yüzlerce uçuş iptal edilirken, okullar ve kamu kurumları kapatıldı. Elektrik kesintilerine karşı önlemler alınırken, arama-kurtarma ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor. Yerel halk, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Çin’de Sık Tekrarlayan Felaket

Çin’in güney kıyıları, her yıl Pasifik’ten gelen tayfunların etkisi altında kalıyor. Ancak yetkililer, Ragasa’nın şiddetinin son yılların en yıkıcı fırtınalarından biri olabileceğini belirtiyor. 2023’te aynı bölgede yaşanan Saola Tayfunu milyonlarca kişiyi etkilemişti.
Tayvan sel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
08:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала