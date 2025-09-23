https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/prof-dr-sukru-ersoydan-balikesir-depremlerine-iliskin-uyari-klasik-fay-depremleri-degil-1099587169.html
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'
Balıkesir'de 4 ve civarı depremlerin sonu gelmiyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede büyük deprem meydana gelir mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Peki Balıkesir neden sürekli sallanıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:
Balıkesir'de 4 ve civarı depremlerin sonu gelmiyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede büyük deprem meydana gelir mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin klasik fay depremleri değil, magmatik kökenli olduğunu ifade etti. Ersoy'a göre yıkıcı deprem olasılığı düşük.
Balıkesir adeta beşik gibi, Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından kent rahat bir nefes alamadı.
Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor?
Peki Balıkesir neden sürekli sallanıyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:
Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4’ün üzerinde, hatta 5’e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor.
Balıkesir depremlerinin sebebi ne?
Ersoy, "Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı’nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu’da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor" dedi.
Sındırgı bölgesinde 7 ve üzeri deprem olur mu?
Eğer enerji Simav Fayı’na sıçrasaydı 7’ye varan büyük bir deprem olabilirdi. Ancak magmatik kökenli depremler genellikle uzun süre devam eder, hissedilir ama büyük yıkıma yol açmaz. İnsanlar her gün sarsıntı yaşıyor, fakat ciddi bir yıkım olmuyor. Bu da bölge için kısmen rahatlatıcı bir durum.