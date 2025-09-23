https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/prof-dr-sukru-ersoydan-balikesir-depremlerine-iliskin-uyari-klasik-fay-depremleri-degil-1099587169.html

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'

Balıkesir'de 4 ve civarı depremlerin sonu gelmiyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede büyük deprem meydana gelir mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir adeta beşik gibi, Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından kent rahat bir nefes alamadı.Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor?Peki Balıkesir neden sürekli sallanıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:Balıkesir depremlerinin sebebi ne?Ersoy, "Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı’nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu’da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor" dedi.Sındırgı bölgesinde 7 ve üzeri deprem olur mu?

