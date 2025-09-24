https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/radar-ve-sinir-guvenligi-teknolojileri-ankarada-gorucuye-cikacak-1099628021.html
Radar ve sınır güvenliği teknolojileri Ankara’da görücüye çıkacak
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en önemli ihtisas etkinliklerinden biri olan Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS, bu yıl beşinci gerçekleşecek. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak olan zirve; İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenleniyor.MÜSİAD Ankara tarafından organize edilen zirvenin tanıtımı için bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, Ankara’nın savunma sanayiinde üstlendiği stratejik role dikkat çekerek şunları söyledi:Yeni projeler paylaşılacakPanel ve oturumların gerçekleşeceği zirve kapsamında savunma sanayi şirketleri kendi ürünlerini de tanıtacak. Bu kapsam da “yerli üretim yeni nesil taşınabilir güç kaynakları, Hareket halindeyken bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayan haberleşme teknolojileri, dron teknolojileri, gözetleme balonları, Askeri radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları ve sınır güvenliği teknolojileri” tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.
ankara
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en önemli ihtisas etkinliklerinden biri olan Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS, bu yıl beşinci gerçekleşecek. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak olan zirve; İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenleniyor.
MÜSİAD Ankara
tarafından organize edilen zirvenin tanıtımı için bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, Ankara’nın
savunma sanayiinde üstlendiği stratejik role dikkat çekerek şunları söyledi:
“Ankara’ya MRBS gibi önemli bir ihtisas etkinliğini kazandırmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İki yılda bir düzenlediğimiz Zirve’nin bu yıl beşincisini hayata geçiriyoruz. Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini karar vericilerle buluşturan, iş birliklerine zemin hazırlayan güçlü bir platform olan MRBS; kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren oturumlarıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl MRBS'de 100’e yakın katılımcı firma ve 1.800’e yakın sektör profesyonelini Ankara’da bir araya getirmeyi hedefliyoruz.”
Yeni projeler paylaşılacak
Panel ve oturumların gerçekleşeceği zirve kapsamında savunma sanayi şirketleri kendi ürünlerini de tanıtacak. Bu kapsam da “yerli üretim yeni nesil taşınabilir güç kaynakları, Hareket halindeyken bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayan haberleşme teknolojileri, dron teknolojileri, gözetleme balonları, Askeri radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları ve sınır güvenliği teknolojileri” tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.