Radar ve sınır güvenliği teknolojileri Ankara'da görücüye çıkacak

Radar ve sınır güvenliği teknolojileri Ankara’da görücüye çıkacak

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en önemli ihtisas etkinliklerinden biri olan Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS, bu yıl beşinci gerçekleşecek. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak olan zirve; İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenleniyor.MÜSİAD Ankara tarafından organize edilen zirvenin tanıtımı için bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, Ankara’nın savunma sanayiinde üstlendiği stratejik role dikkat çekerek şunları söyledi:Yeni projeler paylaşılacakPanel ve oturumların gerçekleşeceği zirve kapsamında savunma sanayi şirketleri kendi ürünlerini de tanıtacak. Bu kapsam da “yerli üretim yeni nesil taşınabilir güç kaynakları, Hareket halindeyken bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayan haberleşme teknolojileri, dron teknolojileri, gözetleme balonları, Askeri radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları ve sınır güvenliği teknolojileri” tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.

