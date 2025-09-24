Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/putin-kuresel-atom-forumunda-konusma-yapacak-1099637868.html
Putin, Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak
Putin, Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacağı bildirildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T17:09+0300
2025-09-24T17:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
konuşma
etkinlik
aleksandr lukaşenko
nikol paşinyan
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
belarus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e01d32f22d6e8d83277e5b0004ea2534.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Rusya'nın nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak.Foruma katılacakların arasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de yer alıyor.Açıklamaya göre Putin, forumun ardından çok sayıda yabancı heyet başkanıyla görüşmelerde bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/putin-intervision-muzik-yarismasi-katilimcilarini-selamladi-1099537886.html
rusya
belarus
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e842e61e3c1d9eb5cb2d9668b3a8ef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, konuşma, etkinlik, aleksandr lukaşenko, nikol paşinyan, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), belarus, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
rusya, vladimir putin, konuşma, etkinlik, aleksandr lukaşenko, nikol paşinyan, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), belarus, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan

Putin, Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak

17:09 24.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya lideri Putin’in 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacağı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Rusya'nın nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak.
Foruma katılacakların arasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de yer alıyor.
Açıklamaya göre Putin, forumun ardından çok sayıda yabancı heyet başkanıyla görüşmelerde bulunacak.
Intervision 2025 Uluslararası Şarkı Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
DÜNYA
Putin, ‘Intervision’ müzik yarışması katılımcılarını selamladı
20 Eylül, 21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала