Putin, Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak
Rusya lideri Putin’in 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacağı bildirildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e01d32f22d6e8d83277e5b0004ea2534.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Rusya'nın nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapacak.Foruma katılacakların arasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de yer alıyor.Açıklamaya göre Putin, forumun ardından çok sayıda yabancı heyet başkanıyla görüşmelerde bulunacak.
