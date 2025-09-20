https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/putin-intervision-muzik-yarismasi-katilimcilarini-selamladi-1099537886.html

Putin, ‘Intervision’ müzik yarışması katılımcılarını selamladı

Uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’un final şovu Moskova’daki Live Arena’da başladı; Putin katılımcılara başarılar diledi. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Live Arena’da başlayan uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’un katılımcılarına video konferans yoluyla hitap etti.Rus lider, katılımcılara başarılar dileyerek seyircilerin sıcak desteğini hissetmelerini temenni etti.Yarışmanın finalini yılın en çok beklenen kültürel etkinliklerinden biri olarak nitelendiren Putin, ‘Intervision’un dünya çapında en tanınmış ve sevilen yarışmalardan biri olacağına olan inancını ifade etti.Putin, “Kültür ve müzik sınır tanımaz. Bugünkü etkinlik sanatın birleştirici gücünü göstermeyi amaçlıyor" dedi.Modern dünyada adalet talebinin yüksek olduğunu ve halkların özgürce gelişme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Putin, ‘Intervision’un uzun yıllardır yetkin sanatçıları bir araya getirdiğini ve diyalog gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.Rus lider ayrıca, Rusya’nın her zaman iletişime ve iş birliğine açık olduğunu, diğer ülkelerin gelenek ve değerlerine saygı duyduğunu kaydetti.Putin’in konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

