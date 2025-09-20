Türkiye
Putin, ‘Intervision’ müzik yarışması katılımcılarını selamladı
Putin, ‘Intervision’ müzik yarışması katılımcılarını selamladı
Uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’un final şovu Moskova’daki Live Arena’da başladı; Putin katılımcılara başarılar diledi. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Putin, ‘Intervision’ müzik yarışması katılımcılarını selamladı

21:37 20.09.2025 (güncellendi: 21:43 20.09.2025)
Uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’un final şovu Moskova’daki Live Arena’da başladı; Putin katılımcılara başarılar diledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Live Arena’da başlayan uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’un katılımcılarına video konferans yoluyla hitap etti.
Rus lider, katılımcılara başarılar dileyerek seyircilerin sıcak desteğini hissetmelerini temenni etti.
Yarışmanın finalini yılın en çok beklenen kültürel etkinliklerinden biri olarak nitelendiren Putin, ‘Intervision’un dünya çapında en tanınmış ve sevilen yarışmalardan biri olacağına olan inancını ifade etti.
Putin, “Kültür ve müzik sınır tanımaz. Bugünkü etkinlik sanatın birleştirici gücünü göstermeyi amaçlıyor" dedi.
Modern dünyada adalet talebinin yüksek olduğunu ve halkların özgürce gelişme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Putin, ‘Intervision’un uzun yıllardır yetkin sanatçıları bir araya getirdiğini ve diyalog gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.
Rus lider ayrıca, Rusya’nın her zaman iletişime ve iş birliğine açık olduğunu, diğer ülkelerin gelenek ve değerlerine saygı duyduğunu kaydetti.
Putin’in konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Bugün, dünyanın en çok beklenen kültürel etkinliklerinden biri olan ve yeniden canlandırılan uluslararası müzik yarışması Intervision'ın finali gerçekleşiyor.
Günümüz dünyası hızla değişiyor ve adalet, sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemenin meyvelerine geniş ve eşit erişim konusunda büyük bir talep oluşuyor.
Rusya her zaman iletişim ve yaratıcı işbirliğine açık bir ülke olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
‘Intervision” dünyanın en tanınmış ve sevilen yarışmalarından biri olacaktır.
‘Intervision’ yıllar boyunca yetenekli sanatçıları bir araya getirmiş, diyalogun gelişmesine hizmet etmiştir.
20'den fazla ülkenin temsilcileri, uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’da tüm dünyaya ülkelerinin yaratıcılığını tanıtacak.
Intervision Uluslararası Şarkı Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
DÜNYA
Uluslararası şarkı yarışması Intervision'ın finali Moskova'da yapılıyor: Yarışmaya 23 ülkeden sanatçılar katıldı
20:14
