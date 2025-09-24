Prof. Dr. Hasan Ünal: Trump’ın rahatsızlığının sebebi Çin'in Afganistan ile yaptığı anlaşmalar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-hasan-unal-trumpin-rahatsizliginin-sebebi-cinin-afganistan-ile-yaptigi-anlasmalar-1099635782.html
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye iade edilmemesi halinde “kötü şeyler olacak” demiş, oraya ihtiyacı olduklarının altını çizmişti. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt geldi. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Bagram'ın ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı. Peki Bagram Hava Üssü neden önemli? Daha önce neler yaşandı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik'e anlattı.ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram hava üssünü ABD'nin kontrolüne geri vermek istediğini söyledi. Öncelikle 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, üssün ABD güçleri tarafından tekrar ele geçirilmesi için Taliban ile müzakere ettiğini öne sürmüş “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt gecikmedi.‘Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir’Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump’ın hava üssüne ilişkin yaptığı açıklamalara şu şekilde yanıt verdi:Ayrıca Trump’ın “pazarlık” iddialarına ise ABD ile yapılan görüşmelerin sadece mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine olduğunu, Bagram'ın hiçbir şekilde gündeme gelmediğini kaydetti.Bagram hava üssü neden önemli?‘Bu durumu ABD’nin Çin ve Taliban'ın yaptığı anlaşmalardan duyduğu rahatsızlıkla izah etmek mümkün’Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Trump’ın rahatsızlığının sebebini Çin ve Afganistan’ın yaptığı anlaşmalar olduğunu söyleyerek konuya ilişkin şunları aktardı:
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye iade edilmemesi halinde “kötü şeyler olacak” demiş, oraya ihtiyacı olduklarının altını çizmişti. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt geldi. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Bagram'ın ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı. Peki Bagram Hava Üssü neden önemli? Daha önce neler yaşandı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik'e anlattı.
ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram hava üssünü ABD'nin kontrolüne geri vermek istediğini söyledi. Öncelikle 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, üssün ABD güçleri tarafından tekrar ele geçirilmesi için Taliban ile müzakere ettiğini öne sürmüş “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt gecikmedi.
‘Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir’
Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump’ın hava üssüne ilişkin yaptığı açıklamalara şu şekilde yanıt verdi:
"Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir. Bizim için diğer topraklarımızdan farkı yoktur."
Ayrıca Trump’ın “pazarlık” iddialarına ise ABD ile yapılan görüşmelerin sadece mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine olduğunu, Bagram'ın hiçbir şekilde gündeme gelmediğini kaydetti.
Bagram hava üssü neden önemli?
Bagram Hava Üssü Kabil’in 40 kilometre kuzeyinde bulunuyor.
Trump, 18 Eylül’de yaptığı açıklamada Bagram’ın dünyanın en büyük hava üsleri arasında yer aldığını belirterek ağır beton ve çelikten inşa edilmiş en uzun pistlerden birine sahip olduğunu söylemişti.
Üssün dikkat çeken özelliklerinden birinin 3.6 kilometre uzunluğundaki pisti olduğu ve ağır uçakların kullanımına uygun şekilde tasarlandığı biliniyor.
‘Bu durumu ABD’nin Çin ve Taliban'ın yaptığı anlaşmalardan duyduğu rahatsızlıkla izah etmek mümkün’
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Trump’ın rahatsızlığının sebebini Çin ve Afganistan’ın yaptığı anlaşmalar olduğunu söyleyerek konuya ilişkin şunları aktardı:
“Amerika'nın Afganistan'dan Bagram Havaalanı'nı geri istemesi ilginç bir durum. Çin'in özellikle Afganistan'daki madenler ve nadir elementleri işlemek üzere Afganistan hükümetiyle yani Taliban'la yaptığı anlaşmalardan duyduğu rahatsızlıkla izah etmek mümkün. Çünkü bölgede Amerika'ya yönelik önemli bir tehdit yok. Daha doğrusu herhangi bir tehdit algısı olmaması gerekir. Fakat bunu istedim aldım diye de bir şeyin olması çok kolay değil. Çünkü sonuç itibariyle Taliban buna karşı çıkıyor. Bölgedeki ülkelerde Amerika'nın oraya geri dönmesinden memnun olmayacaklardır. Başta Pakistan olmak üzere. Dolayısıyla bu sorun böyle devam ediyor. Trump'ın zaman zaman açıklamaları var ya, Kanada bize katılsın 51.eyalet olarak falan gibi, sanki onların bir benzeri gibi bir durum söz konusu.”