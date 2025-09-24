https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-hasan-unal-trumpin-rahatsizliginin-sebebi-cinin-afganistan-ile-yaptigi-anlasmalar-1099635782.html

Prof. Dr. Hasan Ünal: Trump’ın rahatsızlığının sebebi Çin'in Afganistan ile yaptığı anlaşmalar

Prof. Dr. Hasan Ünal: Trump’ın rahatsızlığının sebebi Çin'in Afganistan ile yaptığı anlaşmalar

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye iade edilmemesi halinde “kötü şeyler olacak” diyerek tehditte bulundu. Bunun üzerine... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T16:30+0300

2025-09-24T16:30+0300

2025-09-24T16:30+0300

görüş

abd

hasan ünal

afganistan

donald trump

zabihullah mücahid

çin

abd

taliban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b073fa58cfde1131431e956cb1cd18d3.jpg

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye iade edilmemesi halinde “kötü şeyler olacak” demiş, oraya ihtiyacı olduklarının altını çizmişti. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt geldi. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Bagram'ın ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı. Peki Bagram Hava Üssü neden önemli? Daha önce neler yaşandı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik'e anlattı.ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram hava üssünü ABD'nin kontrolüne geri vermek istediğini söyledi. Öncelikle 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, üssün ABD güçleri tarafından tekrar ele geçirilmesi için Taliban ile müzakere ettiğini öne sürmüş “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Afganistan’dan yanıt gecikmedi.‘Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir’Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump’ın hava üssüne ilişkin yaptığı açıklamalara şu şekilde yanıt verdi:Ayrıca Trump’ın “pazarlık” iddialarına ise ABD ile yapılan görüşmelerin sadece mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine olduğunu, Bagram'ın hiçbir şekilde gündeme gelmediğini kaydetti.Bagram hava üssü neden önemli?‘Bu durumu ABD’nin Çin ve Taliban'ın yaptığı anlaşmalardan duyduğu rahatsızlıkla izah etmek mümkün’Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Trump’ın rahatsızlığının sebebini Çin ve Afganistan’ın yaptığı anlaşmalar olduğunu söyleyerek konuya ilişkin şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-afganistandaki-bagram-hava-ussunden-asla-vazgecmemeliydik-1099521569.html

afganistan

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

abd, hasan ünal, afganistan, donald trump, zabihullah mücahid, çin, abd, taliban