Trump: Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden asla vazgeçmemeliydik

ABD Başkanı Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün yeniden kontrol altına alınması için Taliban’la görüşmelerin sürdüğünü ve bu üssü 'asla terk etmemeleri... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T01:27+0300

2025-09-20T01:27+0300

2025-09-20T01:54+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü konusunda Taliban yetkilileriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Trump yaptığı açıklamada, "Bagram'da ne olacağını göreceğiz, Afganistan'la görüşüyoruz" dedi.Trump, ABD'nin üssün kontrolünü yeniden ele geçirmesi konusunda, "Asla vazgeçmemeliydik" şeklinde konuştu.'Aflar iptal'Ayrıca Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan afların artık yasal bir geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Trump, "Biden, açıkçası bu aflar olmasaydı hapiste olacak birçok kişiye af çıkardı, ancak bu aflar artık yasa dışı. Hemen hemen herkese göre" dedi.'Şi'nin bizimle çalışacağına inanıyorum'Trump, Çin lideri Şi Cinping'in Ukrayna sorununun çözümüne yardımcı olmak için çalışacağını söyleyerek, "Bunun yapılmasını gerçekten çok istediğine inanıyorum ve bize yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışacağını düşünüyorum" dedi.

