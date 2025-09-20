https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-afganistandaki-bagram-hava-ussunden-asla-vazgecmemeliydik-1099521569.html
Trump: Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden asla vazgeçmemeliydik
Trump: Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden asla vazgeçmemeliydik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün yeniden kontrol altına alınması için Taliban’la görüşmelerin sürdüğünü ve bu üssü 'asla terk etmemeleri... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T01:27+0300
2025-09-20T01:27+0300
2025-09-20T01:54+0300
dünya
joe biden
afganistan
taliban
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b073fa58cfde1131431e956cb1cd18d3.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü konusunda Taliban yetkilileriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Trump yaptığı açıklamada, "Bagram'da ne olacağını göreceğiz, Afganistan'la görüşüyoruz" dedi.Trump, ABD'nin üssün kontrolünü yeniden ele geçirmesi konusunda, "Asla vazgeçmemeliydik" şeklinde konuştu.'Aflar iptal'Ayrıca Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan afların artık yasal bir geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Trump, "Biden, açıkçası bu aflar olmasaydı hapiste olacak birçok kişiye af çıkardı, ancak bu aflar artık yasa dışı. Hemen hemen herkese göre" dedi.'Şi'nin bizimle çalışacağına inanıyorum'Trump, Çin lideri Şi Cinping'in Ukrayna sorununun çözümüne yardımcı olmak için çalışacağını söyleyerek, "Bunun yapılmasını gerçekten çok istediğine inanıyorum ve bize yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışacağını düşünüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trump-erdogani-25-eylulde-beyaz-sarayda-agirlayacagim-1099517548.html
afganistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d5624491320f05fd015880bd27703d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
joe biden, afganistan, taliban, abd, donald trump
joe biden, afganistan, taliban, abd, donald trump
Trump: Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden asla vazgeçmemeliydik
01:27 20.09.2025 (güncellendi: 01:54 20.09.2025)
ABD Başkanı Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün yeniden kontrol altına alınması için Taliban’la görüşmelerin sürdüğünü ve bu üssü 'asla terk etmemeleri gerektiğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü konusunda Taliban yetkilileriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, "Bagram'da ne olacağını göreceğiz, Afganistan'la görüşüyoruz" dedi.
Trump, ABD'nin üssün kontrolünü yeniden ele geçirmesi konusunda, "Asla vazgeçmemeliydik" şeklinde konuştu.
Ayrıca Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan afların artık yasal bir geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Trump, "Biden, açıkçası bu aflar olmasaydı hapiste olacak birçok kişiye af çıkardı, ancak bu aflar artık yasa dışı. Hemen hemen herkese göre" dedi.
'Şi'nin bizimle çalışacağına inanıyorum'
Trump, Çin lideri Şi Cinping'in Ukrayna sorununun çözümüne yardımcı olmak için çalışacağını söyleyerek, "Bunun yapılmasını gerçekten çok istediğine inanıyorum ve bize yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışacağını düşünüyorum" dedi.