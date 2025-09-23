https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ragasa-tayfunu-cine-dogru-ilerliyor-okullar-ve-ucuslar-iptal-edildi-1099594766.html

Ragasa Tayfunu Çin’e doğru ilerliyor: Okullar ve uçuşlar iptal edildi

Çin'in güneyinde hayat durma noktasına geldi. Filipinler’de can kayıplarına yol açan Ragasa Tayfunu, şimdi Çin kıyılarına yaklaşıyor. Binlerce kişi tahliye... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Çin’in güneyinde yer alan şehirlerde salı günü okullar kapatıldı, iş yerleri faaliyetlerini durdurdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi. Halk, evlerinin kapılarına kum torbaları yerleştirdi, camlarını bantladı. Marketlerde ise raflar hızla boşaldı. Hong Kong’da bazı kişilerin sahile giderek dalgaları izlediği, dalgaların 3 metreye kadar ulaştığı aktarıldı.Şiddetli rüzgar ve yükselen sular Meteoroloji kurumları, tayfunun saatte 220 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Guangdong kıyılarına doğru ilerlediğini bildirdi. Su seviyesinin bazı bölgelerde 4 ila 5 metreye çıkabileceği belirtildi. Bu yükselmenin, 2017’deki Hato ve 2018’deki Mangkhut tayfunları sırasında kaydedilen seviyelere benzer olabileceği aktarıldı.Hong Kong ve Makao’da okullar kapatılırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. Shenzhen Havalimanı da tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Makao’da köprüler kapatıldı, halkın ve turistlerin tahliye edildiği duyuruldu.Filipinler ve Tayvan’da bilanço ağır Filipinler’de Ragasa’nın neden olduğu sel ve heyelanlarda en az üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi kayboldu. 17.500’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Tayvan’da ise altı kişinin yaralandığı, 7 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve binlerce evde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

