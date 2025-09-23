https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ragasa-tayfunu-cine-dogru-ilerliyor-okullar-ve-ucuslar-iptal-edildi-1099594766.html
Ragasa Tayfunu Çin’e doğru ilerliyor: Okullar ve uçuşlar iptal edildi
Ragasa Tayfunu Çin’e doğru ilerliyor: Okullar ve uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Çin'in güneyinde hayat durma noktasına geldi. Filipinler’de can kayıplarına yol açan Ragasa Tayfunu, şimdi Çin kıyılarına yaklaşıyor. Binlerce kişi tahliye... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T12:48+0300
2025-09-23T12:48+0300
2025-09-23T12:48+0300
dünya
asya & pasifik
filipinler
çin
guangdong
meteoroloji
fırtına
tropik fırtına
tayfun
hong kong
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099594461_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97c1f902d7f16a5ef4a558823acadaee.jpg
Çin’in güneyinde yer alan şehirlerde salı günü okullar kapatıldı, iş yerleri faaliyetlerini durdurdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi. Halk, evlerinin kapılarına kum torbaları yerleştirdi, camlarını bantladı. Marketlerde ise raflar hızla boşaldı. Hong Kong’da bazı kişilerin sahile giderek dalgaları izlediği, dalgaların 3 metreye kadar ulaştığı aktarıldı.Şiddetli rüzgar ve yükselen sular Meteoroloji kurumları, tayfunun saatte 220 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Guangdong kıyılarına doğru ilerlediğini bildirdi. Su seviyesinin bazı bölgelerde 4 ila 5 metreye çıkabileceği belirtildi. Bu yükselmenin, 2017’deki Hato ve 2018’deki Mangkhut tayfunları sırasında kaydedilen seviyelere benzer olabileceği aktarıldı.Hong Kong ve Makao’da okullar kapatılırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. Shenzhen Havalimanı da tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Makao’da köprüler kapatıldı, halkın ve turistlerin tahliye edildiği duyuruldu.Filipinler ve Tayvan’da bilanço ağır Filipinler’de Ragasa’nın neden olduğu sel ve heyelanlarda en az üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi kayboldu. 17.500’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Tayvan’da ise altı kişinin yaralandığı, 7 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve binlerce evde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/atlantik-ve-pasifikte-ayni-anda-tropik-firtina-tehlikesi-buyuk-bir-kasirgaya-donusmesi-bekleniyor-1099565455.html
filipinler
çin
guangdong
hong kong
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099594461_25:0:936:683_1920x0_80_0_0_59b57a374bf5987da8b0023dcdfd506d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, filipinler, çin, guangdong, meteoroloji, fırtına, tropik fırtına, tayfun, hong kong
asya & pasifik, filipinler, çin, guangdong, meteoroloji, fırtına, tropik fırtına, tayfun, hong kong
Ragasa Tayfunu Çin’e doğru ilerliyor: Okullar ve uçuşlar iptal edildi
Çin'in güneyinde hayat durma noktasına geldi. Filipinler’de can kayıplarına yol açan Ragasa Tayfunu, şimdi Çin kıyılarına yaklaşıyor. Binlerce kişi tahliye edildi, yüzlerce uçuş iptal edildi.
Çin’in güneyinde yer alan şehirlerde salı günü okullar kapatıldı, iş yerleri faaliyetlerini durdurdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi. Halk, evlerinin kapılarına kum torbaları yerleştirdi, camlarını bantladı. Marketlerde ise raflar hızla boşaldı. Hong Kong’da bazı kişilerin sahile giderek dalgaları izlediği, dalgaların 3 metreye kadar ulaştığı aktarıldı.
Şiddetli rüzgar ve yükselen sular
Meteoroloji
kurumları, tayfunun saatte 220 kilometreye
ulaşan rüzgarlarla Guangdong
kıyılarına doğru ilerlediğini bildirdi. Su seviyesinin bazı bölgelerde 4 ila 5 metreye çıkabileceği belirtildi. Bu yükselmenin, 2017’deki Hato ve 2018’deki Mangkhut tayfunları sırasında kaydedilen seviyelere benzer olabileceği aktarıldı.
Hong Kong
ve Makao’da
okullar kapatılırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. Shenzhen Havalimanı
da tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Makao’da köprüler kapatıldı, halkın ve turistlerin tahliye edildiği duyuruldu.
Filipinler ve Tayvan’da bilanço ağır
Filipinler’de Ragasa
’nın neden olduğu sel ve heyelanlarda en az üç kişi hayatını kaybetti
, beş kişi kayboldu. 17.500’den fazla kişi
evlerinden tahliye edildi. Tayvan’da ise altı kişinin yaralandığı, 7 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve binlerce evde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.