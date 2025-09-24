https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/musluman-ulkelerden-cagri-zorla-surgunu-reddediyoruz-derhal-ateskes-olmali-1099643116.html
Müslüman ülkelerden çağrı: 'Zorla sürgünü reddediyoruz, derhal ateşkes olmalı'
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda Müslüman ülkelerle dün bir araya gelmişti. Bugün... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Müslüman ülkelerden çağrı: 'Zorla sürgünü reddediyoruz, derhal ateşkes olmalı'
22:15 24.09.2025 (güncellendi: 22:16 24.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda Müslüman ülkelerle dün bir araya gelmişti. Bugün yayımlanan toplantı raporunda ülkeler, Gazze’deki zorla sürgün uygulamalarını reddettiklerini ve derhal ateşkes çağrısında bulunduklarını açıkladı.