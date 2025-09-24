Türkiye
Müslüman ülkelerden çağrı: 'Zorla sürgünü reddediyoruz, derhal ateşkes olmalı'
Müslüman ülkelerden çağrı: 'Zorla sürgünü reddediyoruz, derhal ateşkes olmalı'
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda Müslüman ülkelerle dün bir araya gelmişti. Bugün... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
ortadoğu, gazze, i̇srail
ortadoğu, gazze, i̇srail

22:15 24.09.2025 (güncellendi: 22:16 24.09.2025)
© AA / Celal Güneş Gazze Konulu Bölgesel Toplantı
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda Müslüman ülkelerle dün bir araya gelmişti. Bugün yayımlanan toplantı raporunda ülkeler, Gazze’deki zorla sürgün uygulamalarını reddettiklerini ve derhal ateşkes çağrısında bulunduklarını açıkladı.
