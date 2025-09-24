Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi’nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık

21:48 24.09.2025 (güncellendi: 21:59 24.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında 2025 yılından itibaren toplam kurulu güç... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detayla şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi’nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık

21:48 24.09.2025 (güncellendi: 21:59 24.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında 2025 yılından itibaren toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detayla şöyle:
Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz
Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık
2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz"
