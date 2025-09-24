Moldova muhalefeti: Protestolar, Sandu gidene kadar devam edecek

Bu yüzden bizi seçimlerden men ettiler ve bugün de dahil olmak üzere her gün tüm güçleriyle insanlara baskı yapmaya, onları ahlaki ve fiziksel olarak yok etmeye, tutuklamaya, aramalar yapmaya ve sürekli korku içinde tutmaya çalışıyorlar. Ama bu bizi daha da sağlam, daha da güçlü hale getiriyor. Herkes, ‘Zafer’ bloğunun, seçimlere doğrudan katılmasa da, bu hükümeti kolayca devirecek belirleyici bir güç olduğunu gayet iyi anlıyor.