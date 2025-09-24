Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/moldova-muhalefeti-protestolar-sandu-gidene-kadar-devam-edecek-1099626554.html
Moldova muhalefeti: Protestolar, Sandu gidene kadar devam edecek
Moldova muhalefeti: Protestolar, Sandu gidene kadar devam edecek
Moldovalı muhalif milletvekili Tauber, ülkedeki protestoların Sandu rejimi düşene kadar devam edeceğini belirtti. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ bloğunun üyesi Marina Tauber, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Maia Sandu liderliğindeki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) birkaç gün sonra iktidarı kaybedeceğine inandıklarını söyledi.Protesto hareketinin derecesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Tauber, şunu dedi:Ülkenin yeni tarihinin başlamasına sayılı günlerin kaldığına inandığını dile getiren siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:Halkın, ‘Zafer’ bloğuna desteğinin, temsilcilerinin seçimlere katılımının engellenmesine rağmen, giderek arttığını söyleyen Tauber, mevcut iktidarın ‘Zafer’ bloğunun 28 Eylül'deki parlamento seçimlerindeki en ciddi rakipleri olduğunu bildiğini kaydederek şunu ekledi:
Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ bloğunun üyesi Marina Tauber, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Maia Sandu liderliğindeki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) birkaç gün sonra iktidarı kaybedeceğine inandıklarını söyledi.
Protesto hareketinin derecesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Tauber, şunu dedi:
Bu iktidar gidene kadar protestolar devam edecek. Ancak bunun birkaç gün içinde, 28 Eylül seçimlerinden hemen sonra gerçekleşeceğine inanıyoruz. 28 Eylül'den sonra Maia Sandu ve PAS'ın ülkemizde olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü onlar ülkemiz ve vatandaşlarımız için en büyük kötülük. 28 Eylül'de insanların başka güçleri seçeceğinden ve Maia Sandu rejiminin düşeceğinden eminiz.
Ülkenin yeni tarihinin başlamasına sayılı günlerin kaldığına inandığını dile getiren siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Herkes sandık başına gidiyor ve PAS'a ve Maia Sandu'ya karşı oy kullanıyor. Bu rejim gidiyor ve Moldova'nın gelişiminde yeni bir yön, yeni bir tarih, yeni bir sayfa açılıyor. Gaspçılar olmadan, totaliter bir rejim olmadan, vatandaşların çıkarlarının her şeyden önce geldiği bir ülke.
Halkın, ‘Zafer’ bloğuna desteğinin, temsilcilerinin seçimlere katılımının engellenmesine rağmen, giderek arttığını söyleyen Tauber, mevcut iktidarın ‘Zafer’ bloğunun 28 Eylül'deki parlamento seçimlerindeki en ciddi rakipleri olduğunu bildiğini kaydederek şunu ekledi:
Bu yüzden bizi seçimlerden men ettiler ve bugün de dahil olmak üzere her gün tüm güçleriyle insanlara baskı yapmaya, onları ahlaki ve fiziksel olarak yok etmeye, tutuklamaya, aramalar yapmaya ve sürekli korku içinde tutmaya çalışıyorlar. Ama bu bizi daha da sağlam, daha da güçlü hale getiriyor. Herkes, ‘Zafer’ bloğunun, seçimlere doğrudan katılmasa da, bu hükümeti kolayca devirecek belirleyici bir güç olduğunu gayet iyi anlıyor.
