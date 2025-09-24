https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/manavgat-belediyesi-sorusturmasinda-iki-kisi-tahliye-edildi-1099620240.html
Manavgat Belediyesi soruşturmasında iki kişi tahliye edildi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevlerinden istifa eden S.Ö. ve D.D., yeniden ifade verdi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini belirten iki eski meclis üyesi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, bazı meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında tutuklu bulunan iki eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevlerinden istifa eden S.Ö. ve D.D., yeniden ifade verdi.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini belirten iki eski meclis üyesi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, bazı meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.