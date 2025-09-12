Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/manavgat-belediyesine-yonelik-operasyonda-zirai-depoya-saklanmis-altin-ve-doviz-ele-gecirildi-1099318978.html
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T13:35+0300
2025-09-12T13:36+0300
türki̇ye
manavgat
antalya
niyazi nefi kara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099319072_0:152:1888:1214_1920x0_80_0_0_f4968f09a6245940c96527609584a42d.jpg
Manavgat Belediyesinde zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.Belediyede külçe altınManavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.Zirai depoda bulunduA.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.
türki̇ye
manavgat
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099319072_0:0:1888:1417_1920x0_80_0_0_c2754d33b62f26d2896b246088c6b3d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manavgat, antalya, niyazi nefi kara
manavgat, antalya, niyazi nefi kara

Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar

13:35 12.09.2025 (güncellendi: 13:36 12.09.2025)
© Manavgat İlçe Emniyet MüdürlüğüManavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Belediyesinde zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Belediyede külçe altın

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.
Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.

Zirai depoda bulundu

A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала