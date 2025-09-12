https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/manavgat-belediyesine-yonelik-operasyonda-zirai-depoya-saklanmis-altin-ve-doviz-ele-gecirildi-1099318978.html
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T13:35+0300
2025-09-12T13:35+0300
2025-09-12T13:36+0300
türki̇ye
manavgat
antalya
niyazi nefi kara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099319072_0:152:1888:1214_1920x0_80_0_0_f4968f09a6245940c96527609584a42d.jpg
Manavgat Belediyesinde zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.Belediyede külçe altınManavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.Zirai depoda bulunduA.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.
türki̇ye
manavgat
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099319072_0:0:1888:1417_1920x0_80_0_0_c2754d33b62f26d2896b246088c6b3d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manavgat, antalya, niyazi nefi kara
manavgat, antalya, niyazi nefi kara
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon: Zirai depoya saklanmış 3 kg külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar
13:35 12.09.2025 (güncellendi: 13:36 12.09.2025)
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Belediyesinde zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.
Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.
A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.