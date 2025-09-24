https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/macrondan-trumpin-rus-ucaklarina-ates-acma-cagrisina-yanit-ates-acmayacagiz-1099644371.html
Macron'dan Trump’ın 'Rus uçaklarına ateş açma' çağrısına yanıt: Ateş açmayacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO’nun Rus uçaklarına ateş açmaması gerektiğini söyleyerek, Trump’ın bu yöndeki çağrısına karşı çıktı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın NATO hava sahasını ihlal ettiği yönündeki kanıtsız suçlamalar üzerine, ittifak ülkelerinin Rus uçaklarına ateş açmaması gerektiğini belirtti.RFI radyosu ve France 24 kanalına verdiği röportajda Macron, “Bunların birer sınama olduğunu açıkça görüyoruz. Buna karşılık ateş açmayacağız. Sanırım bu tür güvenilirlik testlerine karşı ortak tepkimiz orantılıydı” dedi.Fransız lider, aynı zamanda ‘yeni provokasyonlar’ olması durumunda ‘biraz daha güçlü’ yanıt verilmesinin önemli olduğunu belirterek, NATO ülkelerinin hem Ukrayna'ya destek olabileceğini hem de hava sahalarını savunmaya devam edebileceğini göstermesi gerektiğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin Rus uçaklarının ittifak hava sahasına girmesi durumunda ateş açması gerektiğini söylemişti.
