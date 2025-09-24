Lübnanlı Uzman: ABD’nin UCM’ye yönelik yaptırımları uluslararası ilişkilerde emsal teşkil edecek

Washington gerçekten böyle bir karar alırsa, bu durum mahkemenin çok yakın bir gelecekte üst düzey yetkililer ve personel için seyahat kısıtlamaları ve mali operasyonlar başta olmak üzere tüm faaliyetlerini doğrudan etkileyecektir.

UCM, kurulduğu günden beri esasen Avrupalı bir kurum olarak, her zaman önyargılı ve taraflı olmuştur. Çalışmalarının siyasallaşması, uzun zamandır bu kurumun bağımsızlığı ve faaliyetlerini sürdürme kabiliyeti konusunda şüpheler uyandırmaktadır.

Ancak yine de bu kuruluş uluslararası bir organizasyondur ve tek bir devletin yaptırım uygulaması uluslararası ilişkilerde bir emsal teşkil edecektir. Her halükarda, bu kısıtlamalar bu kuruluşun üzerinde uygulanırsa, UCM artık kendisine verilen görevleri yerine getiremeyecektir.

Öncelikle, yaptırımlar büyük olasılıkla mahkeme yetkilileri arasında toplu istifalara yol açacaktır. Ancak burada önemli bir başka nokta var: Yaptırımların uygulanması, UCM'de görülen davalarla ilgili ciddi hukuki sorunları ve mahkum edilen kişilerin statüsünü gündeme getirecektir.