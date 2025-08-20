https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/abd-uluslararasi-ceza-mahkemesi-hakimlerine-yaptirim-uyguladi-1098729068.html

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uyguladı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uyguladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört hakiminin yaptırım listesine alındığı belirtildi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T20:01+0300

2025-08-20T20:01+0300

2025-08-20T20:01+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

abd

donald trump

i̇srail

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095101688_0:59:1186:726_1920x0_80_0_0_d730fa4f9d7887f961c6a9d7337d5d74.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada UCM'nin dört hakiminin yaptırım listesine alındığı bilgisini verdi.Listeye giren isimler Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Fransa), Nazhat Shamim Khan (Fiji) ve Mame Mandia Niang (Senegal) olarak açıklandı.Rubio, söz konusu kişilerin ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı yürütülen soruşturmalar ve dava süreçlerine ilgili ülkelerin onayı olmadan katıldıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, UCM’nin faaliyetlerini 'politikleştirilmiş, yetkiyi kötüye kullanan ve ABD ile İsrail’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturan' olarak nitelendirdi.Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14203 sayılı kararnamesi uyarınca uygulanıyor ve 'Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı yaptırımların uygulanması' hükmünü içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bir-zamanlar-iyi-niyetlisi-ucm-artik-kucuk-uluslara-karsi-bir-arac-haline-geldi-1098529348.html

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, abd, donald trump, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)