ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uyguladı
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uyguladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört hakiminin yaptırım listesine alındığı belirtildi. 20.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada UCM'nin dört hakiminin yaptırım listesine alındığı bilgisini verdi.Listeye giren isimler Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Fransa), Nazhat Shamim Khan (Fiji) ve Mame Mandia Niang (Senegal) olarak açıklandı.Rubio, söz konusu kişilerin ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı yürütülen soruşturmalar ve dava süreçlerine ilgili ülkelerin onayı olmadan katıldıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, UCM’nin faaliyetlerini 'politikleştirilmiş, yetkiyi kötüye kullanan ve ABD ile İsrail’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturan' olarak nitelendirdi.Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14203 sayılı kararnamesi uyarınca uygulanıyor ve 'Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı yaptırımların uygulanması' hükmünü içeriyor.
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört hakiminin yaptırım listesine alındığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada UCM'nin dört hakiminin yaptırım listesine alındığı bilgisini verdi.
Listeye giren isimler Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Fransa), Nazhat Shamim Khan (Fiji) ve Mame Mandia Niang (Senegal) olarak açıklandı.
Rubio, söz konusu kişilerin ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı yürütülen soruşturmalar ve dava süreçlerine ilgili ülkelerin onayı olmadan katıldıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, UCM’nin faaliyetlerini 'politikleştirilmiş, yetkiyi kötüye kullanan ve ABD ile İsrail’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturan' olarak nitelendirdi.
Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14203 sayılı kararnamesi uyarınca uygulanıyor ve 'Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı yaptırımların uygulanması' hükmünü içeriyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi - UCM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
'Bir zamanların iyi niyetlisi UCM, artık küçük uluslara karşı bir araç haline geldi'
12 Ağustos, 10:26
