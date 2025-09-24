https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-rubio-gorusmesi-bu-aksam-1099630160.html

BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek

BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmenin bu akşam yapılması bekleniyor. 24.09.2025

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün saat 19.00’da bir araya geleceği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Rubio görüşmesi bu akşam saat 19.00’da (TSİ) New York’ta yapılacak.Daha önce, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Sergey Lavrov’un bir dizi görüşmede bulunacağı bildirilmişti.

