BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek
BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmenin bu akşam yapılması bekleniyor. Masadaki konular açıklanmazken, gözler ABD ve... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün saat 19.00’da bir araya geleceği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Rubio görüşmesi bu akşam saat 19.00’da (TSİ) New York’ta yapılacak.Daha önce, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Sergey Lavrov’un bir dizi görüşmede bulunacağı bildirilmişti.
BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek

13:11 24.09.2025 (güncellendi: 13:42 24.09.2025)
© Sputnik / montagem de fotosO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / montagem de fotos
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmenin bu akşam yapılması bekleniyor. Masadaki konular açıklanmazken, gözler ABD ve Rusya arasındaki yüksek temasa çevrilecek.
80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün saat 19.00’da bir araya geleceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Rubio görüşmesi bu akşam saat 19.00’da (TSİ) New York’ta yapılacak.
Daha önce, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Sergey Lavrov’un bir dizi görüşmede bulunacağı bildirilmişti.
