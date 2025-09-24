https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-rubio-gorusmesi-bu-aksam-1099630160.html
BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek
2025-09-24T13:11+0300
2025-09-24T13:11+0300
2025-09-24T13:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094551400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82bc82f501e9c12fe721cde20f00d8a3.jpg
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094551400_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_75503ba5bf1252e22e6048915840d30d.jpg
BM trafiği devam ediyor: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşecek
13:11 24.09.2025 (güncellendi: 13:42 24.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmenin bu akşam yapılması bekleniyor. Masadaki konular açıklanmazken, gözler ABD ve Rusya arasındaki yüksek temasa çevrilecek.
80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün saat 19.00’da bir araya geleceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Rubio görüşmesi bu akşam saat 19.00’da (TSİ) New York’ta yapılacak.
Daha önce, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Sergey Lavrov’un bir dizi görüşmede bulunacağı bildirilmişti.