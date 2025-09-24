Türkiye
Lavrov-Rubio görüşmesi sona erdi: Görüşme 1 saat sürdü
Lavrov-Rubio görüşmesi sona erdi: Görüşme 1 saat sürdü
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu kapsamında New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lvrov ile ABD'li mevkidaşının gerçekleştirdiği görüşme 1 saat sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu kapsamında New York'ta gerçekleşen görüşme bir saat sonra sona erdi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki diplomatın bir araya geleceğini duyurmuştu. Lavrov ve Rubio en son 10 Temmuz'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ASEAN bakanlar toplantısı sırasında görüşmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu kapsamında New York'ta gerçekleşen görüşme bir saat sonra sona erdi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki diplomatın bir araya geleceğini duyurmuştu.
Lavrov ve Rubio en son 10 Temmuz'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ASEAN bakanlar toplantısı sırasında görüşmüştü.
