Lavrov, BM Genel Merkezi’ne ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'ne ulaştı. 24.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere New York’taki BM Genel Merkezi’ne gitti.RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Lavrov’un New York’taki programı oldukça yoğun olacak. Bakan, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek, G20, BRICS ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde çok taraflı etkinliklere katılacak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.Lavrov’un bugün yaklaşık 10 görüşme ve toplantı yapması bekleniyor; bunlar arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılacak görüşme de bulunuyor.Lavrov, BM Genel Kurulu kürsüsünden ise 27 Eylül Cumartesi günü hitap edecek.

