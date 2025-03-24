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İngiltere'de bir koyunda ilk kez kuş gribi tespit edildi
İngiltere'de bir koyunda ilk kez kuş gribi tespit edildi
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte koyunun itlaf edildiğini ve... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T17:41+0300
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kuş gribi
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kronik hastalık
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İngiltere’de bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.Yetkililer, şu ana kadar virüsün sürüde başka bir koyuna bulaştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu virüs ilk kez bir koyunda rapor edilmiş olsa da, diğer ülkelerde çiftlik hayvanlarında daha önce kuş gribi vakaları görülmüştür. İngiltere’deki çiftlik hayvanları için artan bir risk olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuş gribinin genellikle kuşlarda görülen bir hastalık olduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu vurguladı. Ancak yetkililer, halkı hasta veya ölü yabani kuşlara dokunmamaları konusunda uyardı.İngiltere Veterinerlik Yetkilisi Christine Middlemiss ise biyogüvenlik önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığını belirterek, hayvan bakıcılarını kuş gribinin belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Middlemiss, tüm hayvan sahiplerini hijyen kurallarına uymaya ve olası enfeksiyon belirtilerini yetkililere bildirmeye davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/abd-kus-gribiyle-mucadele-icin-1-milyar-dolar-harcayacak-1094027042.html
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i̇ngiltere, kuş gribi, h1n1, virüs, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (who)

İngiltere'de bir koyunda ilk kez kuş gribi tespit edildi

17:41 24.03.2025
© AA / Cihan OkurAmasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi
Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / Cihan Okur
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İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte koyunun itlaf edildiğini ve sürüde başka bir vakanın bulunmadığını açıkladı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, halk sağlığı için riskin düşük olduğunu belirterek, hayvan bakıcılarını dikkatli olmaya çağırdı.
İngiltere’de bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.
Yetkililer, şu ana kadar virüsün sürüde başka bir koyuna bulaştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu virüs ilk kez bir koyunda rapor edilmiş olsa da, diğer ülkelerde çiftlik hayvanlarında daha önce kuş gribi vakaları görülmüştür. İngiltere’deki çiftlik hayvanları için artan bir risk olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuş gribinin genellikle kuşlarda görülen bir hastalık olduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu vurguladı. Ancak yetkililer, halkı hasta veya ölü yabani kuşlara dokunmamaları konusunda uyardı.
İngiltere Veterinerlik Yetkilisi Christine Middlemiss ise biyogüvenlik önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığını belirterek, hayvan bakıcılarını kuş gribinin belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Middlemiss, tüm hayvan sahiplerini hijyen kurallarına uymaya ve olası enfeksiyon belirtilerini yetkililere bildirmeye davet etti.
ABD yumurta fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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