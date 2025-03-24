https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ingilterede-bir-koyunda-ilk-kez-kus-gribi-tespit-edildi-1094820901.html

İngiltere'de bir koyunda ilk kez kuş gribi tespit edildi

İngiltere'de bir koyunda ilk kez kuş gribi tespit edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte koyunun itlaf edildiğini ve... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T17:41+0300

2025-03-24T17:41+0300

2025-03-24T17:41+0300

dünya

i̇ngiltere

kuş gribi

h1n1

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İngiltere’de bir çiftlikte ilk kez bir koyunda kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.Yetkililer, şu ana kadar virüsün sürüde başka bir koyuna bulaştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu virüs ilk kez bir koyunda rapor edilmiş olsa da, diğer ülkelerde çiftlik hayvanlarında daha önce kuş gribi vakaları görülmüştür. İngiltere’deki çiftlik hayvanları için artan bir risk olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuş gribinin genellikle kuşlarda görülen bir hastalık olduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu vurguladı. Ancak yetkililer, halkı hasta veya ölü yabani kuşlara dokunmamaları konusunda uyardı.İngiltere Veterinerlik Yetkilisi Christine Middlemiss ise biyogüvenlik önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığını belirterek, hayvan bakıcılarını kuş gribinin belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Middlemiss, tüm hayvan sahiplerini hijyen kurallarına uymaya ve olası enfeksiyon belirtilerini yetkililere bildirmeye davet etti.

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i̇ngiltere, kuş gribi, h1n1, virüs, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (who)