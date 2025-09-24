https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kuresel-sumud-filosuna-ses-bombali-taciz-ve-saldiri-1099623373.html

Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı: 'Tanımlanamayan kimyasallar atıldı'

Sputnik Türkiye

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T08:07+0300

2025-09-24T08:07+0300

2025-09-24T08:15+0300

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı, bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği duyuruldu. İki geminin yelkeni hasar gördüFilonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür." denildi.

