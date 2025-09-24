Türkiye
Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı: 'Tanımlanamayan kimyasallar atıldı'
Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı: 'Tanımlanamayan kimyasallar atıldı'
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı, bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği duyuruldu. İki geminin yelkeni hasar gördüFilonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür." denildi.
2025
08:07 24.09.2025 (güncellendi: 08:15 24.09.2025)
© AA / Ayhan MehmetKüresel Sumud Filosu
© AA / Ayhan Mehmet
Abone ol
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na ses bombalı taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı, bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği duyuruldu.

İki geminin yelkeni hasar gördü

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür." denildi.
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
16 ülkeden ortak çağrı: Gazze’ye yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu’nun güvenliği sağlansın
16 Eylül, 14:35
